Le groupe du FC Barcelone pour le choc contre le PSG dévoilé : absences et surprises

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Le groupe du FC Barcelone pour le choc contre le PSG dévoilé : absences et surprises

À la veille du choc de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA, le club catalan du FC Barcelone et son entraîneur Hansi Flick ont dévoilé le groupe officiel qui se rendra dans la capitale française.

Ce duel intense aura lieu le 20 octobre au célèbre stade du Parc des Princes à Paris. Le coup d'envoi sera donné dans la nuit du 21 octobre à 00h00. Le groupe officiel du FC Barcelone

Le staff technique a convoqué les joueurs suivants pour cet affrontement crucial :

Gardiens :

  • Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković ; Défenseurs :

  • João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Álex Campos ; Milieux de terrain :

  • Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Brian Fariñas, Rodri ; Attaquants :

  • Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim. Absences majeures en défense : qui manque à l'appel ?

Certains cadres du camp

catalan manqueront ce déplacement pour diverses raisons :

  • Vide en défense : Les défenseurs titulaires Eric García, Jules Koundé ainsi que Andreas Christensen n'ont pas été retenus ;

  • Changements en attaque : Le talentueux ailier Roony Bardghji ne participera pas non plus à cette rencontre ;

  • Jeunesse et renforts : En raison des absences en charnière centrale, le staff a décidé de faire confiance aux jeunes Xavi Espart et Álex Campos.

Les deux équipes étant en tête de classement après avoir pris le maximum de points, ce match à Paris s'annonce comme le plus chaud de la semaine en LDC.

BarceloneHansi FlickParc des PrincesLigue des championsPSG
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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