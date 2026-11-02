Pourquoi le FC Barcelone a-t-il besoin d'Abdukodir Khusanov ? (Analyse et 4 raisons clés)

L'automne 2026 est devenu une période de véritables tests pour la ligne défensive du FC Barcelone. Avant les chocs cruciaux contre le PSG et le Real Madrid, Andreas Christensen, Jules Koundé et Eric García étaient indisponibles, et lors du « El Clásico », l'entraîneur Hansi Flick a également perdu le jeune talent Xavi Espart sur blessure.

Face à une pénurie aiguë de personnel en défense centrale et sur les ailes, le géant catalan Manchester Cityenvisage sérieusement de recruter le défenseur et leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanovpour renforcer ses rangs.

Selon des sources européennes prestigieuses, dont le média FullTime Report le FC Barcelone cherche à profiter de la situation difficile de Manchester Cityen raison des accusations liées au fair-play financier, pour officialiser le transfert de Khusanov dès le mercato hivernal.

Pourquoi Khusanov ? 4 faits décisifs avancés par les experts

Selon les spécialistes, le transfert du défenseur ouzbek ne serait pas une solution temporaire pour Barcelone, mais un mouvement stratégique à long terme :

1. Polyvalence surprenante et adéquation avec les exigences de Flick : Khusanov peut jouer au même niveau élevé en défense centrale, ainsi que sur les flancs droit et gauche. Dans le système de Hansi Flick, la mobilité des défenseurs est cruciale, un style qui a déjà fait ses preuves avec Eric García, arrivé de City ;

2. Ligne défensive haute et vitesse phénoménale : La rapidité de Khusanov et sa capacité à intercepter les ballons dangereux dans le dos de la défense ont été saluées à plusieurs reprises par Pep Guardiola. Il a le potentiel pour devenir un mur défensif aux côtés de Pau Cubarsí dans le schéma de Flick basé sur un pressing haut ;

3. École des meilleurs entraîneurs et résilience tactique : Ayant perfectionné son art sous la direction de tacticiens exigeants comme Guardiola et Maresca, le défenseur peut s'adapter rapidement aux exigences de n'importe quel grand club mondial ;

4. Axe Manchester-Catalogne et effectif prêt à l'emploi : Le passage récent de joueurs comme João Cancelo, Eric García, Rodri et Gabriel Jesus de City au Barça, ainsi que la stratégie du président Joan Laporta sur le marché anglais, créent un environnement favorable. De plus, les quatre blessures dans l'effectif offrent à Khusanov une chance immédiate de devenir titulaire au Barça.

À l'approche du mercato hivernal, le transfert de Khusanov vers le club catalan pourrait devenir l'un des accords les plus importants et retentissants de l'année.