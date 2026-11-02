Pourquoi le FC Barcelone a-t-il besoin d'Abdukodir Khusanov ? (Analyse et 4 raisons clés)

·127·Sport
Pourquoi le FC Barcelone a-t-il besoin d'Abdukodir Khusanov ? (Analyse et 4 raisons clés)

L'automne 2026 est devenu une période de véritables tests pour la ligne défensive du FC Barcelone. Avant les chocs cruciaux contre le PSG et le Real Madrid, Andreas Christensen, Jules Koundé et Eric García étaient indisponibles, et lors du « El Clásico », l'entraîneur Hansi Flick a également perdu le jeune talent Xavi Espart sur blessure.

Face à une pénurie aiguë de personnel en défense centrale et sur les ailes, le géant catalan Manchester Cityenvisage sérieusement de recruter le défenseur et leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanovpour renforcer ses rangs.

Selon des sources européennes prestigieuses, dont le média FullTime Report le FC Barcelone cherche à profiter de la situation difficile de Manchester Cityen raison des accusations liées au fair-play financier, pour officialiser le transfert de Khusanov dès le mercato hivernal.

Pourquoi Khusanov ? 4 faits décisifs avancés par les experts

Selon les spécialistes, le transfert du défenseur ouzbek ne serait pas une solution temporaire pour Barcelone, mais un mouvement stratégique à long terme :

  • 1. Polyvalence surprenante et adéquation avec les exigences de Flick : Khusanov peut jouer au même niveau élevé en défense centrale, ainsi que sur les flancs droit et gauche. Dans le système de Hansi Flick, la mobilité des défenseurs est cruciale, un style qui a déjà fait ses preuves avec Eric García, arrivé de City ;

  • 2. Ligne défensive haute et vitesse phénoménale : La rapidité de Khusanov et sa capacité à intercepter les ballons dangereux dans le dos de la défense ont été saluées à plusieurs reprises par Pep Guardiola. Il a le potentiel pour devenir un mur défensif aux côtés de Pau Cubarsí dans le schéma de Flick basé sur un pressing haut ;

  • 3. École des meilleurs entraîneurs et résilience tactique : Ayant perfectionné son art sous la direction de tacticiens exigeants comme Guardiola et Maresca, le défenseur peut s'adapter rapidement aux exigences de n'importe quel grand club mondial ;

  • 4. Axe Manchester-Catalogne et effectif prêt à l'emploi : Le passage récent de joueurs comme João Cancelo, Eric García, Rodri et Gabriel Jesus de City au Barça, ainsi que la stratégie du président Joan Laporta sur le marché anglais, créent un environnement favorable. De plus, les quatre blessures dans l'effectif offrent à Khusanov une chance immédiate de devenir titulaire au Barça.

À l'approche du mercato hivernal, le transfert de Khusanov vers le club catalan pourrait devenir l'un des accords les plus importants et retentissants de l'année.

Abdukodir KhusanovFC BarceloneManchester CityHansi FlickTransfert
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La chasse aux grands pour Husanov : le Barça et Chelsea ciblent le défenseur ouzbek de 22 ansLa chasse aux grands pour Husanov : le Barça et Chelsea ciblent le défenseur ouzbek de 22 ansHier 19:30Chasse aux grands pour Husanov : le FC Barcelone prépare une offre officielle pour AbdukodirChasse aux grands pour Husanov : le FC Barcelone prépare une offre officielle pour Abdukodir24 octobre 07:29Plan de transfert sensationnel : le FC Barcelone prêt à soumettre une offre officielle pour HusanovPlan de transfert sensationnel : le FC Barcelone prêt à soumettre une offre officielle pour Husanov23 octobre 20:34Le groupe du FC Barcelone pour le choc contre le PSG dévoilé : absences et surprisesLe groupe du FC Barcelone pour le choc contre le PSG dévoilé : absences et surprises20 octobre 07:15Le FC Barcelone écrase Getafe et conserve son carton pleinLe FC Barcelone écrase Getafe et conserve son carton plein11 octobre 08:35Abdukodir Khusanov impressionne les fans de l'Etihad lors du match contre BrightonAbdukodir Khusanov impressionne les fans de l'Etihad lors du match contre BrightonHier 18:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis