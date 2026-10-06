Hansi Flick inquiet de la charge de travail des joueurs de retour de sélection

Alors que la longue trêve internationale touche à sa fin, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, fait face à un défi majeur : gérer l'équilibre physique de ses joueurs. Selon Mundo Deportivo, bien que les représentants du club catalan aient brillé avec leurs équipes nationales, leur temps de jeu excessif préoccupe le staff technique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, dix joueurs doivent encore disputer leurs derniers matchs avec leurs sélections avant de rejoindre le club. À l'approche d'une phase décisive de la saison, cette charge de travail importante devient un véritable casse-tête pour Hansi Flick. Il est crucial de maintenir un équilibre délicat entre les performances en sélection et la récupération physique pour ne pas affecter les prochains matchs de l'équipe.

Lamine Yamal et la productivité des leaders

Durant cette trêve, le jeune prodige Lamine Yamal a attiré tous les regards par ses prestations. En particulier, Lamine Yamal a été titulaire lors des trois premiers matchs avec l'Espagne, cumulant 203 minutes de jeu. Dans une forme exceptionnelle, l'adolescent a réussi à inscrire quatre buts et délivrer une passe décisive.

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a tenté de gérer prudemment la charge de travail du jeune joueur, soulignant qu'aucun joueur ne dépasserait 207 minutes sur quatre matchs. Il a également qualifié sa soif de football de « souci de génie », saluant son désir constant de compétition et d'excellence.

Joao Cancelo et la charge de travail en défense

D'un autre côté, Joao Cancelo est le joueur qui revient au FC Barcelone avec la charge de travail la plus lourde. Le défenseur portugais a disputé quatre matchs, totalisant 305 minutes, et a même marqué contre le Danemark et la Norvège. Cela nécessite une attention particulière lors du processus de récupération.

Parallèlement, le temps de jeu d'autres joueurs a été géré de manière plus économe. Pedri a joué 120 minutes, Fermín López 80 minutes et Dani Olmo 149 minutes. En défense, Pau Cubarsí a disputé deux matchs complets, tandis que Jules Koundé n'a joué que 90 minutes avec l'équipe de France.