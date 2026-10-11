Le FC Barcelone écrase Getafe et conserve son carton plein

Lors de la 8e journée de La Liga, le FC Barcelone a accueilli Getafe à domicile, s'imposant avec autorité sur le score de 3-0. Les protégés de Hansi Flick ont pris l'initiative dès les premières minutes, ne laissant aucune chance à leur adversaire.

Grâce à ce succès, les « Blaugranas » portent leur série de victoires à 8 matchs, consolidant ainsi leur place de leader du championnat.

Chronique du match : But rapide et réalisme offensif

Les Catalans ont scellé le sort de la rencontre grâce à une activité constante dans les deux mi-temps :

But rapide à la 2e minute : Dès l'entame du match, Anthony Gordon a fait preuve de vivacité pour ouvrir le score, mettant rapidement les hôtes sur les bons rails ;

Le deuxième but par Jesus (30e minute) : Accentuant la pression, le FC Barcelone a doublé la mise à la demi-heure de jeu : l'attaquant Gabriel Jesus a trouvé le chemin des filets, confortant l'avantage ;

Le point final par Koundé (73e minute) : Très actif en seconde période, le défenseur français Jules Koundé a inscrit le troisième but à la 73e minute, scellant ainsi le sort du match.

Classement : Le FC Barcelone au sommet avec 24 points

Cette victoire clarifie davantage la situation au classement de La Liga :

Leader incontesté : L'équipe dirigée par Hansi Flick compte un maximum de 24 points en 8 journées, trônant seule en tête du classement ;

Getafe dans le bas du tableau : L'équipe de la banlieue madrilène reste bloquée à la 13e place avec 8 points.

Feuille de match et compositions

La Liga. 8e journée FC Barcelone — Getafe 3-0 Buts : Gordon (2e), Jesus (30e), Koundé (73e).

FC Barcelone : Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Gavi (Fermín López, 61e), Olmo (Pedri, 61e), Rodri (Bernal, 71e), Gordon (Adeyemi, 71e), Gabriel Jesus (Abdelkarim, 82e), Yamal.

Getafe : Soria, Mójica (Davinchi, 65e), Romero, Djené, Kiko (Sazonov, 85e), Francho, Mario Martín, Terrats, A. García (Boselli, 65e), Iván.

Le FC Barcelone affiche un jeu brillant et poursuit son excellent début de saison avec des statistiques impeccables.