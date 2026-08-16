Anthony Gordon fera ses débuts avec le FC Barcelone

Alors que le mercato touche à sa fin, les supporters du FC Barcelone se tournent vers Anthony Gordon, le club cherchant à résoudre temporairement ses problèmes en attaque. Selon Goal.com, l’international anglais devrait disputer ses premières minutes sous les couleurs catalanes dimanche, lors d’un match amical contre Bâle. L’absence d’un véritable avant-centre dans l’équipe de Hansi Flick a fait de ce transfert une solution temporairement importante. Goal.com rapporte que.

La direction du club catalan s’était entendue avec Newcastle pour le transfert de Gordon dès la fin du mois de mai dernier, avant même l’ouverture officielle du mercato. Le montant total de l’opération comprend 70 millions d’euros de montant fixe et 10 millions d’euros de bonus supplémentaires. Le joueur devrait entrer en jeu contre Bâle au stade St. Jakob-Park, en Suisse.

Les matchs de Ligue des champions à l’origine du transfert

Le talent de l’international anglais a laissé une impression très positive au staff technique et à la direction du club catalan. Les trois rencontres disputées la saison dernière en Ligue des champions entre Newcastle et le FC Barcelone avaient convaincu l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif de la nécessité de ce transfert. Lors du premier match, notamment, Gordon avait évolué comme véritable avant-centre dans les dernières minutes et inscrit l’unique but de son équipe, dans une rencontre remportée 2-1 par les Catalans.

Anthony avait ensuite été absent du onze de départ lors du match aller des huitièmes de finale à St James’ Park, en raison de douleurs persistantes. Il était toutefois entré en jeu à la 21e minute de la seconde période. Lors du match retour au Spotify Camp Nou, il avait de nouveau évolué au poste d’avant-centre et avait pu constater la puissance offensive du FC Barcelone. Les Catalans avaient inscrit sept buts sans réponse et assuré leur qualification pour le tour suivant, tandis que Gordon avait été remplacé à la 81e minute.

Les plans de Hansi Flick et un nouveau défi

La pénurie actuelle au poste d’avant-centre oblige Hansi Flick à prendre des décisions dans l’urgence. La capacité d’Anthony Gordon à se montrer efficace dans différentes situations et à s’adapter au style de jeu de l’équipe devrait être utile au staff technique. Le match contre Bâle constituera le premier véritable test du joueur avec sa nouvelle équipe.

Les supporters et les spécialistes suivent attentivement les premiers pas de la nouvelle recrue en match. Si Gordon justifie la confiance accordée par son entraîneur, ce transfert représentera sans aucun doute, même temporairement, une solution de qualité aux problèmes offensifs du club catalan.