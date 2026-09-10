Hansi Flick estime que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a souligné que le jeune prodige Lamine Yamal mérite le prestigieux Ballon d'Or après une performance éclatante lors de la nouvelle saison de la Ligue des champions. Le club catalan a parfaitement débuté son parcours européen en écrasant le Feyenoord 5-1 à domicile, un match où le jeune joueur a été le grand protagoniste. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de cette rencontre pluvieuse, Raphinha, aligné en attaque pour Barcelone, a inscrit un doublé, contribuant largement à la victoire de son équipe. Les recrues estivales Gabriel Jesus et Karim Adeyemi ont également trouvé le chemin des filets. Pour Feyenoord, Sem Steyn a réussi à réduire le score en fin de match.

Le record historique de Lamine Yamal

Mais l'événement marquant du match est lié à Lamine Yamal. Le joueur de 19 ans a délivré deux passes décisives et a marqué un superbe coup franc à la 77e minute, portant son total d'implications dans les buts en Ligue des champions à 21 (11 buts et 10 passes décisives).rapporte qu'il a ainsi battu le record de 20 implications dans les buts établi par Kylian Mbappé, devenant le détenteur absolu du record pour un adolescent dans l'histoire du tournoi.

De plus, à 19 ans et 58 jours, l'international espagnol est devenu le plus jeune joueur d'un club de La Liga à marquer sur coup franc en Ligue des champions. Il a surpassé les records précédemment détenus par Arda Güler et Sergio Agüero. Yamal figurait déjà sur la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or.

La reconnaissance de l'entraîneur et des coéquipiers

Lors de la conférence de presse d'après-match, Hansi Flick a fermement affirmé que son jeune protégé mérite amplement le prix du meilleur joueur du monde qui sera décerné le mois prochain à Londres. Selon l'entraîneur, ce garçon se distingue par son unicité et son talent rare à chaque match.

Raphinha, qui portait le brassard de capitaine, a également déclaré qu'il avait soutenu Lamine tout au long du match et qu'il était convaincu qu'il marquerait. Pour le Brésilien, il était important de motiver la jeune star lorsqu'il sentait qu'il perdait parfois sa concentration.

Sous la direction de Hansi Flick, Barcelone a marqué un total de 22 buts lors de ses cinq premiers matchs cette saison. Ce résultat renforce l'espoir des supporters catalans de voir leur équipe lutter sérieusement pour la Ligue des champions, un trophée qui leur échappe depuis 2015.