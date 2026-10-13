Erling Haaland a choisi où il souhaite poursuivre sa carrière

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Erling Haaland a choisi où il souhaite poursuivre sa carrière

Le buteur norvégien de Manchester City Erling Haaland prévoit de poursuivre sa carrière au sein du club catalan du FC Barcelone . Selon les informations retentissantes diffusées par la prestigieuse publication espagnole El Nacional , l'attaquant vedette de 26 ans considère comme une priorité de porter le maillot des « Blaugranas » après avoir quitté la Premier League.

Il s'avère que l'un des facteurs principaux attirant le buteur norvégien vers le géant catalan est son désir d'évoluer aux côtés du brillant talent du football mondial, Lamine Yamal .

Le facteur Yamal et le choix de Haaland

Le sniper norvégien souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Espagne :

  • Le FC Barcelone, un choix prioritaire : Des sources proches de Haaland soulignent que le joueur considère l'option catalane comme le projet idéal pour la suite de sa carrière après Manchester City ;

  • Un duo avec Lamine Yamal : L'attaquant est très intéressé par la possibilité de jouer dans la même équipe que la jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, et de former un trio offensif redoutable ;

  • Concurrence avec le Real Madrid : Il avait été rapporté précédemment que le Real Madrid manifestait également un intérêt sérieux pour l'attaquant, mais il est précisé que la préférence personnelle du joueur penche vers la Catalogne.

Le plan financier du FC Barcelone et les statistiques du buteur

Le club catalan cherche des moyens de réaliser ce transfert majeur, malgré une situation financière complexe :

  • Une clause libératoire de 175 millions d'euros : Le contrat actuel du joueur stipule une clause libératoire de 175 millions d'euros, mais la direction du FC Barcelone prévoit de négocier pour réduire ce montant et parvenir à un accord ;

  • Une efficacité redoutable : Erling Haaland prouve cette saison encore qu'il est en grande forme avec Manchester City — il affiche un taux de réussite de 100 % avec 8 buts inscrits en 8 matchs officiels.

Considéré comme la principale machine à buts du football européen, le transfert potentiel de Haaland au FC Barcelone devrait devenir l'un des événements les plus marquants du marché des transferts dans les années à venir.

Erling HaalandFC BarceloneManchester CityLamine YamalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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