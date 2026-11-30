Hat-trick de Raphinha : Barcelone écrase son adversaire 5-1
Le FC Barcelone a largement battu le Deportivo La Corogne à La Corogne lors de la 14e journée de Liga. Raphinha a inscrit un triplé en seconde période, tandis que Lamine Yamal et Dani Olmo ont également marqué. Cette victoire permet aux Catalans de creuser l'écart sur leurs plus proches poursuivants dans la course au titre.
Yamal ouvre le score rapidement, Aubameyang égalise
La rencontre au stade de Riazor a débuté sur un rythme effréné. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute, donnant l'avantage au FC Barcelone.
Cependant, les hôtes ont rapidement réagi. À la 9e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a envoyé le ballon au fond des filets pour égaliser — 1-1.
À la 20e minute, Dani Olmo a redonné l'avantage aux Catalans d'une tête précise. La première mi-temps s'est terminée sur le score de 2-1 pour Barcelone.
Raphinha punit l'adversaire en seconde période
Après la pause, la situation sur le terrain a été totalement contrôlée par Barcelone. À la 50e minute, sur une passe de Yamal, Raphinha a marqué de la tête pour porter le score à 3-1.
L'attaquant brésilien s'est illustré une nouvelle fois à la 83e minute. Profitant d'une situation dans la surface adverse, Raphinha a inscrit son deuxième but.
Dans le temps additionnel, à la 90+1e minute, il a scellé son triplé. Sur un service de Yamal, Raphinha a poussé le ballon au fond des filets pour fixer le score final à 5-1.
Ainsi, le joueur brésilien a inscrit trois buts en seconde période, assurant la large victoire du FC Barcelone.
Barcelone s'éloigne de ses poursuivants
Après cette victoire, l'équipe de Hansi Flick atteint 39 points. Barcelone compte désormais 5 points d'avance sur l'Atlético et 6 sur le Real Madrid.
Le Deportivo, après 14 journées, reste à la 13e place du classement avec 15 points.
Ce match revêt également une importance particulière pour Raphinha. Il porte son total de buts en championnat à 18, renforçant sa position de leader au classement des buteurs.
Barcelone se prépare désormais à l'un des tests les plus importants de la course au titre : le match contre l'Atlético. Les Catalans ont envoyé un sérieux avertissement à leurs rivaux avec cette large victoire à Riazor.
La Liga. 14e journée
Deportivo — Barcelone — 1-5
Buts: Aubameyang, 9 — Yamal, 2; Olmo, 20; Raphinha, 50, 83, 90+1.
Deportivo : Román, Altimira, Loureiro, Jiménez, Mella, Amatucci, Casado, Hernández, Quagliata, Nsongo, Aubameyang.
Barcelone : Joan García, Eric García, Cubarsí, Martín, Cancelo, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Raphinha.
Avertissements : Cancelo, Quagliata, Yamal.
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