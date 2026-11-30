Le FC Barcelone a largement battu le Deportivo La Corogne à La Corogne lors de la 14e journée de Liga. Raphinha a inscrit un triplé en seconde période, tandis que Lamine Yamal et Dani Olmo ont également marqué. Cette victoire permet aux Catalans de creuser l'écart sur leurs plus proches poursuivants dans la course au titre.

Yamal ouvre le score rapidement, Aubameyang égalise

La rencontre au stade de Riazor a débuté sur un rythme effréné. Lamine Yamal a ouvert le score dès la 2e minute, donnant l'avantage au FC Barcelone.

Cependant, les hôtes ont rapidement réagi. À la 9e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a envoyé le ballon au fond des filets pour égaliser — 1-1.

À la 20e minute, Dani Olmo a redonné l'avantage aux Catalans d'une tête précise. La première mi-temps s'est terminée sur le score de 2-1 pour Barcelone.