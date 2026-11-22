Lors de la 13e journée de La Liga, le FC Barcelone a disputé un match dramatique à domicile contre Villarreal. Malgré un retard de deux buts, les Catalans ont renversé la situation en peu de temps pour s'imposer 3-2. Dans un match où Lamine Yamal a manqué un penalty, le but contre son camp du joueur visiteur Pau Navarro a été décisif.

Le FC Barcelone a décroché trois points cruciaux dans la course au titre en La Liga. Cependant, cette victoire ne fut pas facile pour les Catalans : l'adversaire a ouvert le score dès les premières minutes et a doublé la mise en seconde période. Le Barça a ensuite réussi à inverser le cours du match.

Villarreal mène de deux buts, Yamal manque un penalty

À la 7e minute, Tajon Buchanan a donné l'avantage à Villarreal. Après ce but précoce, les visiteurs se sont sentis en confiance, tandis que le FC Barcelone tentait de percer la défense adverse.

À la 23e minute, les Catalans ont eu une belle occasion d'égaliser. Cependant, Lamine Yamal a manqué son penalty, privant le FC Barcelone d'une chance de revenir au score.

À la 57e minute, Tani Oluwaseyi a inscrit le deuxième but des visiteurs. Ainsi, Villarreal a pris l'avantage 2-0, mettant les Catalans dans une situation encore plus difficile.

Le FC Barcelone a renversé le match en 6 minutes

Mené de deux buts, le FC Barcelone n'a pas abdiqué. Les hôtes ont intensifié la pression et multiplié les occasions devant le but adverse.

À la 61e minute, Gerard Martín a réduit le score. Ce but a redonné confiance aux Catalans, qui ont continué à mettre la pression sur l'adversaire.

À la 67e minute, Fermín López a égalisé à 2-2. Peu après, à la même minute, Pau Navarro a marqué contre son camp. Son but décisif a permis au FC Barcelone de prendre l'avantage et est devenu l'un des moments clés de la rencontre.

Le FC Barcelone a réalisé une remontada, passant de 0-2 à 3-2 en quelques minutes.

Pau Navarro a terminé le match avec un carton rouge

La tension est restée palpable jusqu'aux dernières minutes. À la 90+4e minute, le joueur de Villarreal, Pau Navarro, a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé.

Ainsi, les visiteurs ont terminé le match en infériorité numérique. Le FC Barcelone a réussi à conserver sa victoire dans ce match difficile.

Le FC Barcelone conforte sa place de leader au classement

Après cette victoire, le FC Barcelone conforte sa première place en La Liga avec 36 points. Villarreal reste à la 9e place avec 15 points.

La Liga, 13e journée

FC Barcelone — Villarreal 3:2

Buts : Gerard Martín (61), Fermín López (67), Pau Navarro (csc, 67) — Tajon Buchanan (7), Tani Oluwaseyi (57).

Penalty manqué : Lamine Yamal (23).

Expulsion : Pau Navarro (90+4, deuxième carton jaune).

FC Barcelone : Joan García, Cancelo, Gerard Martín, Eric García (Koundé, 84), Fermín López (Olmo, 68), Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi (Gordon, 68), de Jong, Bernal (Gavi, 90+1).

Villarreal : Gulácsi, Vega, Romero (Cardona, 65), Buchanan (Pérez, 76), Navarro, Frimen, Gueye, Moleiro (Masía, 65), Comesaña (Pepe, 76), Mikautadze (Mourinho, 86), Oluwaseyi.