«Il m'a déçu» : Ten Hag révèle la raison du conflit avec Ronaldo

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«Il m'a déçu» : Ten Hag révèle la raison du conflit avec Ronaldo

«Manchester United» Erik ten Hag est revenu sur l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire du club : le départ de Cristiano Ronaldo. Le technicien néerlandais a détaillé les coulisses de cette rupture dans une interview accordée au média influent

The Athletic The Athletic . Le célèbre insider et journaliste sportif Fabrizio Romano a relayé ces déclarations auprès du grand public.

« Nous avions bâti nos plans autour de lui » : Les confidences inattendues de Ten Hag

Selon Erik ten Hag, avant son arrivée à « Old Trafford », il souhaitait construire l'ossature de l'équipe autour de l'attaquant portugais :

  • Rencontre personnelle : «Cristiano Ronaldo m'a déçu, car nous avions élaboré tous nos plans avec lui. Avant mon arrivée à Manchester United, je suis allé personnellement au Portugal pour le rencontrer et lui expliquer mes objectifs », a souligné l'entraîneur néerlandais ;

  • La rupture des plans : Malgré les accords initiaux, la situation a pris une tournure différente, menant à de graves malentendus entre le joueur et le club.

Respect et décision rationnelle : Responsabilité managériale

Ten Hag n'a pas caché son immense respect pour le statut et le niveau de Ronaldo dans le football mondial :

  • L'un des plus grands de l'histoire : « C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Je l'ai toujours profondément respecté ;

  • Sang-froid plutôt qu'émotions : Mais en tant qu'entraîneur, je devais analyser la situation objectivement, sans me laisser guider par mes émotions, et prendre une décision ferme dans l'intérêt de l'équipe », a expliqué Ten Hag.

Retour sur l'histoire : Une période courte et mouvementée à United

Les étapes clés de ce conflit ont marqué le monde du football :

  • Retour et départ : Cristiano Ronaldo est revenu dans son club de cœur, Manchester United, en 2021, mais son contrat a été résilié en novembre 2022 après une interview polémique ;

  • L'ère Ten Hag : L'entraîneur a dirigé MU de 2022 à 2024, période durant laquelle les événements liés à Ronaldo ont constamment fait la une de la presse mondiale.

Erik ten HagCristiano RonaldoManchester UnitedThe AthleticFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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