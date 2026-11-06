« Il a mis son pays sur la carte du monde » : La légende de MU sur l'héritage immense de Ronaldo

L'ancien défenseur légendaire de l'équipe nationale d'Angleterre et du club de Manchester United, Rio Ferdinand, en réagissant à la décision de Cristiano Ronaldo de mettre fin à sa carrière internationale avec le Portugal, a souligné sa place incomparable non seulement dans le sport, mais dans l'histoire de tout un pays.

S'exprimant sur sa chaîne YouTube personnelle, Ferdinand a souligné que Cristiano a propulsé l'État portugais vers une toute nouvelle dimension à l'échelle mondiale.

« Ronaldo a mis son pays sur la carte du monde »

L'ancien footballeur anglais a placé l'influence de Ronaldo en équipe nationale au-dessus de toutes les légendes passées du football portugais :

Comparaison avec les légendes : « Avant Ronaldo, l'équipe nationale du Portugal comptait Luís Figo, Rui Costa et d'autres stars. Et avant eux, le grand Eusébio jouait. Mais aucun d'entre eux n'a pu porter le Portugal vers les sommets comme l'a fait CR7 », a déclaré Ferdinand ;

Attention à l'échelle mondiale : Selon Rio, Ronaldo n'a pas seulement fait connaître le football, mais tout le pays au monde : « Il a mis son pays sur la carte du monde. Ronaldo a attiré les regards vers le Portugal, même de ceux qui ne s'intéressaient pas du tout à ce pays. Regardez ce dont le football est capable ! »

Une ère grandiose reflétée dans les chiffres

La légende du football de 41 ans est entrée dans l'histoire en enregistrant des statistiques époustouflantes sous le maillot de l'équipe nationale :

234 sélections et 146 buts : Cristiano a établi un record absolu en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire des sélections nationales ;

Titres remportés : Sous son capitanat, le Portugal est devenu champion d'Europe pour la première fois de son histoire en 2016, et a également soulevé le trophée de la Ligue des nations de l'UEFA à deux reprises.

Ainsi, l'ère de Cristiano Ronaldo, qui a formé toute une génération dans le football mondial et transformé un petit pays en une immense puissance footballistique, est officiellement terminée.