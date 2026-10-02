Fred sur Erik ten Hag : « Il est tactiquement excellent, mais avec l'équipe... »

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Fred, a exprimé des opinions tranchées sur son ex-entraîneur Erik ten Hag, critiquant sévèrement la capacité du technicien néerlandais à gérer l'ambiance au sein du groupe. Selon ESPN, le joueur brésilien a admis lors d'une interview sur le Charla Podcast que les connaissances tactiques de l'entraîneur sont élevées, mais il a révélé que ses relations avec les joueurs et l'atmosphère dans le vestiaire ont causé de sérieux problèmes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après avoir passé cinq saisons à Old Trafford et rejoint le club turc de Fenerbahçe avant la saison 2023-2024, Fred avait remporté la Carabao Cup et atteint la finale de la FA Cup sous l'ère Ten Hag. Cependant, il souligne que les désaccords de l'entraîneur ont nui à la cohésion de l'équipe et que ses relations humaines ont engendré de nombreux conflits internes.

Conflits avec les stars et le clan des Néerlandais

Selon Fred, Erik ten Hag n'a pas réussi à s'entendre avec les joueurs les plus importants de l'équipe et a été en conflit permanent. L'entraîneur expérimenté, qui avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec l'Ajax, n'a pas réussi à reproduire son succès néerlandais dans le club anglais. Sous sa direction, des malentendus ont surgi avec de nombreux joueurs cadres.

La politique interne du technicien n'est pas passée inaperçue. Fred affirme qu'Erik ten Hag a favorisé les joueurs néerlandais qu'il connaissait bien, leur offrant plus d'opportunités dans le onze de départ. Cette situation a suscité du mécontentement parmi les autres joueurs de l'effectif.

Conflit avec Cristiano Ronaldo et comparaison avec d'autres entraîneurs

L'interview a également abordé la question de Cristiano Ronaldo. Selon Fred, un sérieux désaccord est survenu entre l'entraîneur et Cristiano Ronaldo, vieillissant, ce qui a conduit à l'éviction de la star portugaise du onze de départ. De plus, Casemiro, Marcus Rashford et le joueur lui-même ont également connu divers conflits avec l'entraîneur.

Selon le milieu de terrain brésilien, le style de gestion d'Erik ten Hag différait radicalement de celui de ses anciens mentors, Ole Gunnar Solskjær et José Mourinho. Fred a souligné la capacité de Solskjær à unifier l'équipe, tandis que José Mourinho se distinguait par sa sincérité et son sens de l'humour.