Rio Ferdinand répond aux critiques après le départ de Cristiano Ronaldo

Légende du football mondial Cristiano Ronaldoet les nouvelles de son départ fracassant de l'équipe nationale du Portugal, marquant la fin de sa carrière internationale, continuent de secouer le monde du sport ! Suite à un désaccord avec l'entraîneur Jorge Jesus, le super-buteur de 41 ans fait face à une vague de critiques auxquelles Manchester Unitedet l'ancienne star de l'équipe nationale d'Angleterre, Rio Ferdinand, a répondu fermement.

S'exprimant dans son podcast, l'expert renommé n'a pas caché sa colère face à la mémoire courte des gens et a prouvé la grandeur inégalée de Ronaldo dans l'histoire du Portugal avec des chiffres clairs. Alors, comment Ferdinand a-t-il réprimandé les critiques et quel était le niveau réel du Portugal avant Ronaldo ?

« Il a réalisé 3 carrières de niveau mondial en une seule vie ! »

Rio Ferdinand a exprimé sa profonde déception face à l'attitude des gens envers Ronaldo :

« Ne le jugez pas sur ses trois ou quatre dernières années » : L'expert a souligné que beaucoup se concentrent uniquement sur les dernières années du joueur, alors qu'à 41 ans, il continue de marquer des buts de manière surprenante et d'enregistrer des statistiques fantastiques ;

Trois carrières grandioses distinctes : Ferdinand a rappelé que la carrière de Cristiano n'est pas ordinaire, mais composée de trois étapes distinctes de classe mondiale : des triomphes inégalés à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus ;

« Où était le Portugal ? » : Rio a déclaré ouvertement qu'avant l'arrivée de Ronaldo, l'équipe nationale ne parvenait même pas à se qualifier régulièrement pour les grands tournois, et qu'il était inutile de parler de victoires.

« J'exige du respect ! » : L'ancien défenseur a fermement exigé du monde du football qu'il traite cette légende vivante avec un minimum de respect et d'équité.

Des chiffres irréfutables : La révolution apportée par Ronaldo

«Cristiano Ronaldo Où était le Portugal avant son apparition ? Qu'avaient-ils accompli ? Se qualifiaient-ils régulièrement pour les grands tournois ? Inutile de parler de victoires. Ce qui me blesse le plus, c'est que beaucoup le jugent uniquement sur ses trois ou quatre dernières années. S'il vous plaît, montrez un peu de respect envers ce gars ! » a déclaré Rio Ferdinand.

Si l'on regarde les chiffres, le Portugal s'est qualifié pour 6 des 9 Coupes du Monde auxquelles il a participé dans son histoire après les débuts de Ronaldo en 2003. Sur 9 participations au Championnat d'Europe, 6 correspondent directement à son ère !

Équipe du Portugal : L'ère Ronaldo et les succès historiques (Tableau)

Indicateur / Résultat Avant l'ère Ronaldo Avec l'ère Ronaldo Participations aux Coupes du Monde Seulement 3 fois Total 9 fois (6 avec Ronaldo) Participations aux Championnats d'Europe Seulement 3 fois Total 9 fois (6 avec Ronaldo) Champion d'Europe 0 titre Champion de l'Euro 2016 Titres de Ligue des Nations 0 titre 2 fois champion (2019, 2025) Le point principal de Ferdinand — « Un respect absolu pour Ronaldo est obligatoire ! »

Ce départ, survenu après le conflit avec l'entraîneur Jorge Jesus avant le match de Ligue des Nations contre le Danemark à Copenhague (4-2), pousse le monde entier à reconsidérer l'héritage inégalé de Ronaldo en équipe nationale.

Selon vous, Rio Ferdinand a-t-il entièrement raison : les Portugais et le monde du football oublient-ils les grands services rendus par Ronaldo à la nation et lui manquent-ils de respect, ou est-il naturel qu'une légende de 41 ans se retire au bon moment ?

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