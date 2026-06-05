Antony sur les difficultés à Manchester United et les conseils de Cristiano Ronaldo

L'ailier brésilien Antony a parlé ouvertement de sa carrière à Manchester United, de sa relation avec Cristiano Ronaldo et de son rôle dans le transfert sous Erik ten Hag. Le footballeur a expliqué la pression en Premier League anglaise et les raisons de sa décision de poursuivre sa carrière en Espagne. Cela a été rapporté par Goal.com rapport .

Selon Antony, Erik ten Hag a joué un rôle clé pour le convaincre de rejoindre Old Trafford en 2022. L'entraîneur, avec qui il avait travaillé à l'Ajax, maintenait un contact constant avec le joueur et l'encourageait à rejoindre son projet. Cependant, le montant élevé du transfert et les attentes importantes ont inévitablement influencé les performances du joueur.

L'ailier a également parlé chaleureusement de l'ancienne star de l'équipe, Cristiano Ronaldo. « Ronaldo est une personne merveilleuse, très joyeuse et polie. Il m'a conseillé : 'Quand tu ne ressens plus de papillons dans le ventre, tu dois faire attention.' Avant mes débuts contre Arsenal, il m'a calmé et m'a dit de réaliser mes premières touches calmement », se souvient Antony.

Évoquant la pression de la presse anglaise, Antony a admis avoir parfois perdu confiance en lui. Il a souligné que l'atmosphère difficile et les critiques en Grande-Bretagne l'avaient contraint à partir en Espagne. Actuellement, il se sent heureux dans le championnat espagnol et a réussi à marquer 14 buts et à délivrer 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.