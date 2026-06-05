Antony sur les difficultés à Manchester United et les conseils de Cristiano Ronaldo

·212·Sport
Antony sur les difficultés à Manchester United et les conseils de Cristiano Ronaldo

L'ailier brésilien Antony a parlé ouvertement de sa carrière à Manchester United, de sa relation avec Cristiano Ronaldo et de son rôle dans le transfert sous Erik ten Hag. Le footballeur a expliqué la pression en Premier League anglaise et les raisons de sa décision de poursuivre sa carrière en Espagne. Cela a été rapporté par Goal.com rapport .

Selon Antony, Erik ten Hag a joué un rôle clé pour le convaincre de rejoindre Old Trafford en 2022. L'entraîneur, avec qui il avait travaillé à l'Ajax, maintenait un contact constant avec le joueur et l'encourageait à rejoindre son projet. Cependant, le montant élevé du transfert et les attentes importantes ont inévitablement influencé les performances du joueur.

L'ailier a également parlé chaleureusement de l'ancienne star de l'équipe, Cristiano Ronaldo. « Ronaldo est une personne merveilleuse, très joyeuse et polie. Il m'a conseillé : 'Quand tu ne ressens plus de papillons dans le ventre, tu dois faire attention.' Avant mes débuts contre Arsenal, il m'a calmé et m'a dit de réaliser mes premières touches calmement », se souvient Antony.

Évoquant la pression de la presse anglaise, Antony a admis avoir parfois perdu confiance en lui. Il a souligné que l'atmosphère difficile et les critiques en Grande-Bretagne l'avaient contraint à partir en Espagne. Actuellement, il se sent heureux dans le championnat espagnol et a réussi à marquer 14 buts et à délivrer 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.

Manchester UnitedAntonyCristiano RonaldoErik ten HagFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United veut recruter une star du Real Madrid...Manchester United veut recruter une star du Real Madrid...Hier, 16:35Perez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael OlisePerez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael OliseHier, 16:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé