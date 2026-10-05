Anderson révèle les meilleures années de Cristiano Ronaldo

La légende du football mondial Cristiano Ronaldo a désormais 41 ans, et son niveau actuel sur le terrain soulève de nombreuses questions. Cependant, son ancien coéquipier à Manchester United, Anderson, a expliqué à quelle période de sa carrière l'attaquant portugais a atteint son apogée et pourquoi il se distinguait des autres. Comme le rapporte Goal.com, l'ancien milieu de terrain brésilien a évoqué la manière dont Cristiano « détruisait » les équipes adverses à la fin de son premier passage à Old Trafford. À ce sujet, Goal.com rapporte.

Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United en 2003 en provenance du Sporting. Après que Sir Alex Ferguson l'ait amené en Angleterre en tant que jeune talent, il a d'abord évolué comme un ailier rapide. À cette époque, son style reposait sur des dribbles variés et une technique riche. Les Red Devils ont transformé ce diamant brut en l'un des buteurs les plus redoutables de l'histoire du football, faisant de lui une véritable légende.

L'apogée de Ronaldo

La période 2006-2009 a été celle où Cristiano Ronaldo a véritablement explosé, atteignant pour la première fois la barre des 20 buts. Depuis, il n'a jamais terminé une saison complète avec moins de 20 buts, que ce soit à Manchester, Madrid, Turin ou Riyad. Ses records n'ont cessé d'être battus, tant en club qu'en sélection.

Ayant remporté des titres en Premier League, en Liga, en Serie A et en Saudi Pro League, l'attaquant est quintuple vainqueur de la Ligue des champions, plusieurs fois lauréat du Ballon d'Or, ainsi que champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des nations. Avec 146 buts en 234 sélections pour le Portugal, Ronaldo reste dans une rivalité éternelle avec Lionel Messi. Le joueur, qui aura 42 ans en février 2027, croit toujours en sa capacité à évoluer au plus haut niveau.

Que s'est rappelé Anderson ?

Dans une interview accordée à Goal.com en partenariat avec Swiper Casino Canada, Anderson a rappelé ce qui différenciait Cristiano Ronaldo des autres. Selon lui, la préparation du joueur à l'époque ne se limitait pas aux matchs :

Souvenez-vous du Cristiano Ronaldo de 2008-2009, il était le meilleur joueur de Manchester United.

Il ne s'agissait pas seulement des matchs, mais aussi du processus d'entraînement et de la préparation en amont.

Même après l'entraînement, Ronaldo restait seul au centre pour continuer à travailler et améliorer ses compétences.

Le Ronaldo de cette époque était complètement différent de celui d'aujourd'hui.

À cette période, il dominait totalement ses adversaires en un contre un et les « détruisait » sur le terrain.

Une confiance en soi inébranlable et un travail acharné ont propulsé Ronaldo au sommet du football mondial. Aujourd'hui, malgré son âge, il n'a rien perdu de sa mentalité et de sa soif de victoire.