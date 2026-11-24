En demi-finale de la Coupe d'Ouzbékistan, l'AGMK et Navbahor se sont affrontés. Lors de la rencontre disputée au stade Lokomotiv de Tachkent, les joueurs de Namangan se sont imposés 1-0. Le sort du match a été scellé par l'unique but inscrit par Joel Kojo.

Ce résultat donne à Navbahor un avantage important dans la course à la qualification pour la finale. Après cette défaite, l'AGMK devra réagir lors de la prochaine étape pour préserver ses chances dans le tournoi.

Joel Kojo a marqué en première mi-temps

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 21e minute. L'attaquant de Navbahor, Joel Kojo, a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à son équipe.

Par la suite, l'AGMK a tenté d'égaliser. Cependant, aucun autre but n'a été marqué durant le reste du match et les joueurs de Namangan ont conservé leur courte victoire.

Compositions et remplacements

L'entraîneur de l'AGMK a aligné les joueurs suivants :

Javohir Ilyosov, Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Ahmadaliyev, Asadbek Sobirjonov, Nodirbek Abdurazzoqov, Saidafzalxon Axrorov, Abror Karimov, Ivan Peshich et Siyavash Haqnazariy.

Navbahor a débuté la rencontre avec la composition suivante :

O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Joel Kojo, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya et Muhammadqodir Hamraliyev.

Au cours du match, les deux équipes ont effectué plusieurs remplacements. Côté AGMK, des remplaçants ont pris la place de Mirjamol Qosimov, Saidafzalxon Axrorov, Asadbek Sobirjonov et Siyavash Haqnazariy. Navbahor a également remplacé Joel Kojo et Muhammadali G‘iyosov.

Six cartons jaunes ont été distribués lors du match

L'arbitre a infligé six avertissements aux joueurs durant la rencontre.

Pour l'AGMK, Asadbek Sobirjonov à la 18e minute, Siyavash Haqnazariy à la 40e, Saidafzalxon Axrorov à la 41e, Giorgi Papava à la 60e et Dilshodbek Ahmadaliyev à la 88e ont reçu un carton jaune.

Le joueur de Navbahor, Islom Mamatkazin, a été averti à la 44e minute.

Feuille de match

Indicateur Détails Compétition Coupe d'Ouzbékistan Étape Demi-finale Match AGMK — Navbahor Score 0:1 But Joel Kojo — 21e minute Stade Lokomotiv Ville Tachkent Heure de début 18:15

Pour Navbahor, l'objectif principal est désormais de conserver cet avantage pour valider son billet pour la finale. L'AGMK, malgré la défaite, doit continuer à se battre pour espérer atteindre l'étape décisive.