Incroyable retournement de situation à Ferghana : Neftchi arrache la victoire à la 90+8e minute

Lors de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le principal prétendant au titre, le club de Ferghana, Neftchi a accueilli sur son terrain le club de AGMK d'Olmaliq. Devant les supporters locaux, ce match est devenu l'un des plus dramatiques et inattendus de l'histoire du football ouzbek.

Le sort de la rencontre a basculé dans les dernières minutes du temps réglementaire et durant le temps additionnel — les hôtes ont transformé une défaite en victoire en seulement 10 minutes.

Chronique d'un choc et d'un thriller dans les 10 dernières minutes

Bien que le score soit resté vierge pendant la majeure partie du match, une véritable pluie de buts a commencé à l'approche du coup de sifflet final :

88e minute, penalty de Papava : Après une faute du défenseur Abduganiyev dans la surface, le légionnaire de l'AGMK, Giorgi Papava, a transformé le penalty pour donner l'avantage aux visiteurs — 0:1 ;

90e minute, réponse rapide de Sarsenbayev : Les joueurs de Ferghana n'ont pas abdiqué après avoir encaissé ce but. Entré en jeu, Nurbek Sarsenbayev a profité d'une confusion dans la défense adverse pour rétablir l'équilibre — 1:1 ;

90+8e minute, frappe fatale de Giyosov : À la huitième minute du temps additionnel, Khurshid Giyosov a inscrit le but de la victoire pour Neftchi, faisant vibrer tout le stade — 2:1.

Feuille de match et compositions

Super League. 27e journée Neftchi — AGMK 2:1 Buts : Sarsenbayev (90), Giyosov (90+8) — Papava (88, s.p.). Avertissements : Karimov (47), Ratinio (74), Abduganiyev (87).

Neftchi : Ergashev, Aliboyev, Ismoilov, Yovovich, Iskanderov, Abduganiyev, Peritsa (Sarsenbayev, 60), Gofurov, Odilov (Ratinio, 72), Sayfiyev, Kuao.

AGMK : Abdunabiyev, Papava, Olmasaliyev, Ahmadaliyev, Turdialiyev, Sobirjonov, Abdurazzoqov (Xolmurodov, 46), Muqumjonov, Karimov, Peshich, Haqnazariy (Sentoku, 75).

Un pas décisif dans la course au titre

Cet incroyable retournement de situation rapproche encore plus l'équipe de Ferghana des médailles d'or :