Controverse d'arbitrage : Ilgiz Tantashev suspendu après avoir accordé un penalty injustifié malgré l'alerte du VAR

Une conclusion officielle a été rendue concernant les décisions arbitrales controversées survenues lors de l'un des matchs phares de la Super League d'Ouzbékistan. Le 20 octobre, une réunion d'analyse spéciale a été organisée via Zoom avec la participation de représentants du Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan (UFA), de la Ligue de football professionnel (PFL) et du club de football Pakhtakor.

Au cours de la réunion, les sérieuses objections soulevées par le club Pakhtakor ont été examinées, et il a été officiellement confirmé que l'arbitre FIFA Ilgiz Tantasheva commis une série d'erreurs graves ayant directement influencé le résultat du match.

Les erreurs majeures de Tantashev : un penalty rejeté par le VAR et un carton rouge non distribué

Le nouveau chef de l'UFA, Farhod Abdullayev, a étudié en détail les situations litigieuses et a pris une décision sur les points importants suivants :

Penalty injustifié accordé malgré l'objection du VAR : Il a été reconnu que le penalty de 11 mètres accordé contre Pakhtakor lors de l'action la plus critique était erroné. Bien que l'arbitre VAR Firdavs Norsafarov ait insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une faute, Ilgiz Tantashev a maintenu sa décision erronée même après avoir visionné le ralenti sur le moniteur ;

Vanya Ilich aurait dû être expulsé plus tôt : Dès le début du match, Vanya Ilich aurait dû recevoir un carton jaune pour une faute sur son adversaire Doston Hamdamov. Par conséquent, l'avertissement reçu à la 58e minute aurait dû entraîner un second carton jaune et son expulsion du terrain (alors que Pakhtakor menait 1-0) ;

Le coup de coude de Hamraliyev : Dans la seconde période, l'action de Muhammadqodir Hamraliyev utilisant son coude contre Abdurauf Bo‘riyev a été jugée comme une faute méritant au moins un carton jaune, même si elle n'atteignait pas le seuil du carton rouge.

Quelle sanction pour l'arbitre FIFA ?

Selon le service de presse du club Pakhtakor, la question du sort de l'arbitre ayant pris des décisions injustes a été posée directement :

« À la question de savoir quelle mesure serait prise contre lui, les représentants de l'UFA ont répondu : “Vous ne le verrez pas sur le terrain de sitôt”», indique le communiqué officiel du club.

Cette décision constitue une mesure disciplinaire ferme de la part du Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan pour améliorer la qualité et la transparence de l'arbitrage, signifiant qu'Ilgiz Tantashev est suspendu de la direction de matchs officiels pour une durée indéterminée.