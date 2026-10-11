L'AGMK publie une déclaration sur les situations controversées lors du match contre Navbahor

Les passions ne retombent pas autour de la rencontre AGMK - Navbahor, disputée dans le cadre de la 23e journée de la Super League d'Ouzbékistan et conclue sur un score dramatique de 2-2. Le club d'Olmaliq a exprimé sa position officielle concernant une série de décisions arbitrales controversées prises pendant le match et lors de sa phase finale.

La direction du club a noté qu'elle avait de sérieuses objections concernant les actions des arbitres sur le terrain et du système VAR, mais a expliqué pourquoi aucune plainte officielle n'a été déposée.

Pourquoi aucune plainte officielle n'a-t-elle été déposée ?

Dans la déclaration publiée par le service de presse du club AGMK, les détails de la réunion avec le Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan (O'zFHM) ont été rapportés :

Suffisance des motifs de plainte : Selon le club, les décisions prises à la fin du match étaient amplement suffisantes pour déposer une plainte directe non seulement contre l'arbitre central, mais aussi contre le travail des arbitres assistants vidéo (VAR) ;

Accord mutuel et promesse : « Cependant, nous n'avons pas déposé de plainte officielle en raison de l'accord mutuel conclu lors de la récente réunion entre l'O'zFHM et la direction du club », explique la déclaration ;

Sanction juste attendue : Étant donné que la direction de l'O'zFHM a assuré aux clubs qu'« il n'est plus nécessaire d'écrire des plaintes à partir de maintenant, nous punirons nous-mêmes les arbitres qui commettent des erreurs », les représentants d'Olmaliq ont souligné qu'ils attendaient du centre des arbitres une décision impartiale et juste.

Le match le plus chaud de la Super League : 104e minute et 2 penaltys

Rappelons que cette confrontation est devenue l'un des matchs les plus tendus et nerveux du championnat :

Chaos dans le temps additionnel : À la fin du temps réglementaire, un carton rouge a été adressé à un joueur de l'AGMK et à l'entraîneur principal de Navbahor, Timur Kapadze ;

Le sommet du drame : À la 5e minute du temps additionnel, Navbahor n'a pas réussi à transformer un penalty, mais a égalisé et évité la défaite grâce à un nouveau coup de pied de réparation accordé à la 90+14e minute.

Cette déclaration de l'AGMK devrait servir de catalyseur pour que le Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan examine minutieusement les épisodes controversés et le travail de l'équipe arbitrale lors de ce match.