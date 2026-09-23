Un ancien arbitre de la FIFA dénonce une erreur d'arbitrage flagrante lors du derby de Madrid

Après le choc de la septième journée de La Liga entre l'Atlético et le Real Madrid,un énorme scandale a éclaté autour des décisions arbitrales, secouant tout le football européen. Sur les ondes de « Match TV », l'ancien arbitre FIFA Sergey Lapochkin a analysé les détails du match et a déclaré que l'arbitre central Miguel Arias avait commis une erreur flagrante. Il a affirmé que le joueur de l'Atlético, Lee Kang-in, aurait dû être directement expulsé pour une faute terrible sur le leader du Real, Federico Valverde.

« Les images montrent clairement : les crampons sont levés à une hauteur dangereuse, capable de briser la jambe de l'adversaire, la vitesse est élevée et l'impact est puissant — tout cela correspond à un carton rouge direct selon les règles. Pourtant, l'arbitre n'a même pas sorti de carton jaune. Le plus regrettable est que le système d'assistance vidéo (VAR) n'est pas intervenu non plus », a déclaré l'expert. Selon lui, compte tenu du moment de la faute et du score affiché au tableau, cette décision aveugle de l'arbitre a été un facteur décisif dans la victoire 2-1 de l'Atlético.

Pourquoi les arbitres espagnols et l'équipe VAR ont-ils ignoré une situation méritant un carton rouge évident, quel impact cette décision aura-t-elle sur la course au titre en Liga, et la direction du Real déposera-t-elle une plainte officielle concernant ce scandale arbitral ?

« Risque de fracture, VAR silencieux et score de 2-1 » : Les 5 points clés de la controverse

Les faits les plus importants concernant la situation controversée du derby de Madrid :

Situation de carton rouge évident : Lee Kang-in a percuté la jambe de Federico Valverde à haute vitesse, crampons en avant et levés ;

L'arbitre n'a même pas averti : L'arbitre central Miguel Arias n'a même pas sorti de carton jaune dans cette situation menaçant gravement la santé de l'adversaire ;

Le silence du système VAR : Les assistants vidéo n'ont pas examiné cette erreur flagrante qui aurait pu causer une blessure grave et n'ont pas appelé l'arbitre au moniteur ;

Impact direct sur le résultat : Comme l'a souligné Lapochkin, si un carton rouge avait été montré à temps, l'Atlético, qui a gagné 2-1, se serait retrouvé en infériorité numérique et le scénario du match aurait été totalement différent ;

Résonance internationale : Les experts critiquent vivement la baisse du niveau d'arbitrage en Liga et l'impunité face aux fautes flagrantes.

Faute dans le derby de Madrid : Analyse de l'épisode et avis d'expert

Comparaison entre la situation controversée et le règlement de la Liga :

Indicateurs et critères Situation sur le terrain Règles et exigences de la FIFA / UEFA Auteur de la faute et victime Lee Kang-in (Atlético) — Federico Valverde (Real Madrid) Danger manifeste pour la santé de l'adversaire Nature de la faute Impact avec pression, crampons en avant à haute vitesse Faute grave (Serious Foul Play) Décision de l'arbitre central Même pas un carton jaune Carton ROUGE direct (Expulsion) Réaction du système VAR Aucune intervention Recommandation de carton rouge via le moniteur obligatoire Résultat final du match Victoire de l'Atlético 2-1 La décision erronée a directement influencé le résultat Conclusion de l'expert Sergey Lapochkin : « Une faute digne d'une fracture » Confirmé comme une erreur d'arbitrage grossière

Expertise footballistique et arbitrale : Pourquoi cette erreur n'est-elle pas un hasard ?

Conclusions des arbitres internationaux et des analystes de football espagnols :

Critère de « fracture » : Dans les directives modernes, si la semelle des crampons touche le tibia de l'adversaire avec une dynamique élevée, cela est évalué comme un risque de blessure grave ; l'arbitre n'avait pas le choix — le carton rouge était obligatoire ;

Pression et peur dans le derby de Madrid : Miguel Arias a peut-être évité des décisions radicales pour ne pas surchauffer l'ambiance dès le début, mais ce sang-froid a nui à l'équité du match ;

Irresponsabilité du système VAR : Le système de vidéo-arbitrage en Espagne est très critiqué ces dernières saisons ; dans cet épisode, le fait que les arbitres VAR n'aient pas averti l'arbitre principal constitue une violation flagrante du protocole ;

Coup dur pour le classement : Le Real a perdu des points dans ce derby, tandis que l'Atlético a grimpé au classement avec cette victoire 2-1 ; une telle erreur a artificiellement modifié toute l'intrigue du championnat.

L'analyse ouverte de Sergey Lapochkin a prouvé que la transparence de l'arbitrage en Liga reste le point le plus sensible.

Selon vous, quelle est la raison de cette décision arbitrale lors du match entre l'Atlético et le Real : incompétence de l'arbitre ou peur de la pression au stade de l'Atlético ? Si Lee Kang-in avait été expulsé, le Real aurait-il pu renverser le match ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article sur la controverse arbitrale la plus retentissante du football espagnol avec tous les fans de football !