Ilgiz Tantashev désigné pour un match majeur des play-offs de la Coupe du Monde 2026

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Ilgiz Tantashev désigné pour un match majeur des play-offs de la Coupe du Monde 2026

L'arbitre FIFA ouzbek Ilgiz Tantashev officiera lors de l'une des rencontres cruciales de la Coupe du Monde 2026.

Il a été officiellement annoncé que son équipe d'arbitrage dirigera le match du huitième de finale opposant le Paraguay à la France.

Une mission à haute responsabilité pour l'arbitre ouzbek

Ilgiz Tantashev agira en tant qu'arbitre central lors de cette rencontre.

Il sera assisté par Andrey Sapenko et Timur Gaynullin sur les lignes de touche.

La nomination d'un corps arbitral ouzbek pour la phase à élimination directe du Mondial constitue une reconnaissance majeure pour le football du pays.

Quand et où se déroulera le match ?

Le duel entre les équipes nationales du Paraguay et de la France aura lieu le 4 juillet à Philadelphie, aux États-Unis.

Le vainqueur de ce match se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Des invités de marque sont attendus au stade

Le match coïncide avec les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.

Par conséquent, la présence de hauts responsables gouvernementaux américains est attendue au stade pour assister à la rencontre.

La désignation de l'équipe d'Ilgiz Tantashev pour un match sous une telle attention confirme une fois de plus la confiance internationale envers les arbitres ouzbeks.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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