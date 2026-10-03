Perquisition urgente dans la salle VAR ! Des arrestations majeures secouent le football turc

Un nouveau scandale d'arbitrage majeur éclate dans le football européen. Selon les informations du prestigieux journal français L'Équipe , plusieurs personnes impliquées dans la manipulation des désignations d'arbitres et la falsification de leurs classements au sein de la Fédération turque de football ont été arrêtées.

Dans le cadre de cette enquête, les forces de l'ordre ont fait irruption au siège de la fédération et ont mené des perquisitions approfondies, y compris dans les salles secrètes où opèrent les arbitres assistants vidéo (VAR).

Falsification de documents et vol de données personnelles

Selon les éléments de l'enquête, les personnes arrêtées sont intervenues illégalement dans le système de gestion des arbitres de football. Elles font face à des accusations formelles pour les chefs d'inculpation graves suivants :

Falsification de documents : Influence artificielle sur les activités des arbitres par la falsification de documents officiels et de rapports.

Abus de confiance : Utilisation des pouvoirs liés à la fonction à des fins malveillantes.

Violation de base de données : Accès illégal à des données personnelles et à des dossiers confidentiels liés à l'arbitrage.

Au cœur de la perquisition : le centre VAR d'Istanbul

L'enquête se concentre principalement sur la manière dont le classement officiel des arbitres a été établi et sur l'équité des désignations pour les matchs importants :

Dans le cadre de l'enquête rapide, la police et les services spéciaux se sont rendus au siège de la Fédération turque de football à Istanbul pour examiner toutes les bases de données électroniques et papier relatives au travail des arbitres.

En particulier, la perquisition minutieuse menée dans la salle VAR , où sont examinées les situations litigieuses, souligne la gravité de l'affaire.

L'enquête est en cours et de nouveaux détails sur les personnes arrêtées ainsi que les noms des clubs impliqués dans ce scandale devraient être révélés dans les prochains jours.