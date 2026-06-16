Les débats d'un prestigieux tournoi international, attirant l'attention du monde entier, approchent de leur phase الحاسمة. Une nouvelle extrêmement gratifiante pour les millions de fans de football de notre pays provient du monde de l'arbitrage. La brigade d'arbitres ouzbeks, dirigée par l'expérimenté arbitre FIFA Ilgiz Tantashev, a été nommée pour l'une des rencontres les plus intenses de la compétition. Nos compatriotes assureront la justice lors du choc central entre les équipes nationales d'Écosse et du Maroc, prévu dans le cadre de la 2ème journée de la phase de groupes. Ce match débutera le 20 juin de cette année à 03h00, heure de Tachkent.

Nos compatriotes agiront avec un effectif complet sur le terrain

Dans ce match prestigieux et à haute responsabilité, l'arbitre central Ilgiz Tantashev sera étroitement secondé par ses assistants constants et fiables — les arbitres de touche Andrey Sapenko et Timur Gaynullin. La nomination de représentants de l'école d'arbitrage ouzbèke pour des matchs d'une telle envergure sur la scène internationale est une démonstration claire de la haute estimation du football et du niveau des arbitres dans notre pays. Il ne fait aucun doute que nos supporters apprécieront le travail de nos compatriotes durant cette soirée.

Via le tableau d'analyse sportive et de tournoi ci-dessous, vous pouvez découvrir en détail le futur match Écosse — Maroc, la brigade d'arbitres ainsi que la situation actuelle des équipes dans le groupe :

Type de compétition et date du match Équipes en confrontation Arbitre central et assistants Résultat de l'équipe d'Écosse lors de la 1ère journée Résultat de l'équipe du Maroc lors de la 1ère journée Match de la 2ème journée

(20 juin, 03h00 heure de Tachkent) Écosse — Maroc

(Choc intense) • Ilgiz Tantashev (Arbitre central)

• Andrey Sapenko (Arbitre assistant)

• Timur Gaynullin (Arbitre assistant) Victoire

(A battu l'équipe d'Haïti et mène le groupe) Match nul

(A fait match nul contre le puissant Brésil)

Situation du groupe : Le leader face à un Nord déterminé

Pour rappel, la lutte dans ce groupe a déjà atteint son apogée. Les représentants de l'Écosse, ayant remporté une victoire convaincante contre l'équipe d'Haïti lors de la première journée, occupent actuellement la seule place de leader du classement avec 3 points.

Le Maroc, l'une des équipes les plus fortes et les plus dynamiques d'Afrique, a joué avec courage contre le géant mondial, le Brésil, lors de la première journée, s'est séparé sur un nul et a inscrit un point important à son compte. Ainsi, nous souhaitons beaucoup de chance et un arbitrage juste à nos compatriotes dans ce match où les Écossais lutteront pour garder la tête et les Marocains pour décrocher leur première victoire !

Avis des commentateurs sportifs : Ilgiz Tantashev et sa brigade ont fait preuve d'une gestion de match très stable lors de grands tournois internationaux ces dernières années. On s'attend à ce que ce match soit également riche en luttes tactiques et en haute vitesse. Le sang-froid et l'expérience des arbitres ouzbeks permettront de contrôler le jeu à un haut niveau.

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