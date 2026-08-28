Yaya Touré qualifie le Slovan pour la Ligue des champions

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Yaya Touré qualifie le Slovan pour la Ligue des champions

Connu pour ses prestations éclatantes dans le monde du football, l'ancien milieu de terrain renommé Yaya Touré a décroché son premier succès majeur en tant qu'entraîneur. Selon Goal.com, il a réussi à mener le Slovan Bratislava, club représentant la capitale slovaque, vers la phase de ligue de la Ligue des champions. Ce résultat marque une étape historique pour le jeune technicien dès ses premiers mois de carrière. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors du tour de barrage décisif, le Slovan a affronté le club de Celje à l'extérieur. Malgré la dangerosité des locaux sur leur terrain, les joueurs de Yaya Touré ont appliqué un plan tactique brillant pour s'imposer avec autorité. Grâce à ce succès, l'équipe s'est qualifiée pour la phase de groupe de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Yaya Touré a mis l'accent sur l'unité collective plutôt que sur les éloges personnels. Il a souligné que tout le mérite revenait aux joueurs et au staff technique, saluant leur ténacité. L'entraîneur a également remercié les supporters fidèles qui, après quatre heures de trajet en bus, ont transformé le déplacement en une ambiance digne d'un match à domicile.

Touré souhaite affronter ses anciens clubs

Une fois la qualification pour la phase principale acquise, toute l'attention s'est portée sur les adversaires potentiels. Yaya Touré n'a pas caché son désir d'accueillir à Bratislava les grands clubs où il a évolué durant sa carrière de joueur. Selon lui, il est crucial de se mesurer aux meilleures équipes européennes pour évaluer le véritable niveau de ses protégés.

« Pour être honnête, j'aimerais beaucoup que le FC Barcelone et Manchester City viennent à Bratislava », a déclaré l'expert, cité par Goal.com. Il a ajouté qu'il portait un grand respect à ces clubs, mais qu'un affrontement contre eux permettrait de démontrer la compétitivité réelle de son équipe.

Les défis difficiles de la Ligue des champions

Cependant, le tirage au sort de la Ligue des champions a révélé un calendrier très exigeant et passionnant pour le Slovan. Pour ses débuts dans la compétition, le club devra recevoir le PSG, la Roma, Lille et le LASK. Par ailleurs, ils se déplaceront pour affronter l'Inter, le Real Betis, le Shakhtar Donetsk et Stuttgart.

Malgré un tirage au sort offrant des adversaires redoutables, le jeune entraîneur a affirmé que l'équipe resterait ferme sur ses appuis et se préparerait aux défis du plus haut niveau continental. Pour le Slovan, cette saison est une opportunité exceptionnelle non seulement d'acquérir de l'expérience, mais aussi de faire entendre sa voix sur la scène européenne.

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Jahongir Tursunov
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