Torres devient le nouveau héros du PSG : triplé et premier trophée en LDC

Ferran Torres au PSG a brillé dès ses débuts en Ligue des champions. L'attaquant espagnol a marqué trois buts contre le Slovan Bratislava et a été nommé meilleur joueur de la 1ère journée par l'UEFA. Ce résultat le place également parmi les leaders du classement des buteurs du tournoi.

Les Parisiens ont contrôlé le match à domicile dès le début. Le PSG, qui défend pratiquement son statut de double champion d'Europe en titre, a battu le Slovan sur le score de 6:1 , entamant ainsi la nouvelle saison de Ligue des champions avec confiance.

Mais le véritable héros de la rencontre a été un autre joueur.

73 minutes — trois buts

Ferran Torres a débuté le match en tant que titulaire et a joué pendant 73 minutes.

Ses buts ont été inscrits aux 31e, 47e et 57e minutes. Ainsi, l'attaquant espagnol a réalisé un triplé en seulement 26 minutes .

Ousmane Dembélé a délivré la passe décisive sur le premier but de Torres. Sur le deuxième, c'est Akilouche qui a joué un rôle clé, tandis que sur le troisième, c'est encore une passe de Dembélé qui a été décisive.

En conséquence, Torres est devenu non seulement le joueur le plus mentionné de la rencontre, mais aussi de la 1ère journée de la Ligue des champions.

L'UEFA l'a également choisi

Les débuts fantastiques de Torres n'ont pas échappé à l'attention de l'UEFA.

Il a été nommé joueur de la semaine en Ligue des champions . Après la sélection des candidats par les observateurs techniques de l'UEFA, le vainqueur a été déterminé par le vote des fans.

Pour ce prix, Torres était en concurrence avec l'attaquant de Stuttgart Ermedin Demirović, le joueur de Barcelone Raphinha et le défenseur du Betis Marc Bartra.

Mais l'Espagnol, auteur de trois buts, a finalement reçu la plus haute distinction.

Dembélé a également illuminé la soirée

Torres n'était pas seul dans la large victoire du PSG.

Ousmane Dembélé a marqué deux fois et a délivré deux passes décisives. Fabian Ruiz a porté le score à 6:1 en fin de match.

Ainsi, le PSG a non seulement battu son adversaire largement, mais a également montré qu'il était déterminé à défendre son titre européen.

Deux joueurs en tête du classement des buteurs

Après la première journée, deux joueurs mènent la course aux buteurs de la Ligue des champions avec trois buts chacun.

Joueur Équipe Buts Ferran Torres PSG 3 Ermedin Demirović Stuttgart 3

Demirović a également réalisé un triplé lors de la première journée : l'attaquant bosnien a marqué trois buts lors de la victoire de Stuttgart 3:1 contre le Viking.

Raphinha, quant à lui, avec Barcelone, a marqué deux buts lors de la victoire 5:1 contre Feyenoord.

Une nouvelle étape parisienne pour Torres

Les débuts européens de Ferran Torres au PSG ont donc commencé au sommet.

Ses trois buts ont offert une large victoire à l'équipe, et la reconnaissance de l'UEFA a transformé le succès personnel du joueur en un événement encore plus grand.

Le PSG aborde les prochains matchs de Ligue des champions avec la confiance acquise après la 1ère journée .

Le plus intéressant, c'est que pour Torres, ce n'est que le début.

Un triplé dès le premier match de Ligue des champions. Le prix du meilleur joueur de la 1ère journée. Et la première place au classement des buteurs.

C'est ainsi qu'une nouvelle page de Ferran Torres s'ouvre à Paris.