Manchester City — AEK Athènes : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et l'AEK Athènes débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Manchester City : 1. Donnarumma G., 82. Lewis R., 3. Dias R. (capitaine), 45. Khusanov A., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 10. Cherki R., 47. Foden P., 75. Samba F.

Remplaçants de Manchester City : 21. Ait-Nouri R., 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 61. Braithwaite K., 11. Doku J., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 56. McAdoo R., 7. Ndiaye I., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.

Entraîneur de Manchester City : Maresca E.

Composition de départ de l'AEK Athènes : 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (capitaine), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 16. Arriaga K., 18. Marin R., 23. João Mário, 19. Varga B., 9. Jović L.

Remplaçants de l'AEK Athènes : 41. Balamotis M., 8. Gaćinović M., 6. Kairinen K., 11. Koita A., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.

Entraîneur de l'AEK Athènes : Nikolić M.