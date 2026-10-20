Manchester City — AEK Athènes : compositions et direct commenté

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Manchester City — AEK Athènes : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et l'AEK Athènes débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Manchester City : 1. Donnarumma G., 82. Lewis R., 3. Dias R. (capitaine), 45. Khusanov A., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 37. Allan Elias, 10. Cherki R., 47. Foden P., 75. Samba F.

Remplaçants de Manchester City : 21. Ait-Nouri R., 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 61. Braithwaite K., 11. Doku J., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 56. McAdoo R., 7. Ndiaye I., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.

Entraîneur de Manchester City : Maresca E.

Composition de départ de l'AEK Athènes : 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (capitaine), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 16. Arriaga K., 18. Marin R., 23. João Mário, 19. Varga B., 9. Jović L.

Remplaçants de l'AEK Athènes : 41. Balamotis M., 8. Gaćinović M., 6. Kairinen K., 11. Koita A., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.

Entraîneur de l'AEK Athènes : Nikolić M.

En direct EN DIRECT
30
Pas de chance ! Elliot Anderson (Manchester City) réalise un superbe contrôle et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon est contré par un défenseur et le danger est écarté.
30
Phil Foden (Manchester City) s'apprête à tirer le corner.
30
Rayan Cherki (Manchester City) a fait preuve d'un superbe geste individuel, est entré dans la surface et a tiré. Sa frappe dangereuse a été contrée par un défenseur. Manchester City va corner.
27
Manchester City produit un superbe jeu d'équipe, cherchant à percer la défense adverse par des passes courtes et en une ou deux touches, et à frapper lors d'une contre-attaque rapide.
23
Allan Elias (Manchester City) a fait preuve d'une superbe technique pour se retrouver seul face au gardien. Il a tiré, mais le ballon a touché la barre transversale ! Une belle action, mais une conclusion malheureuse ! Le sortie de balle donne un renvoi aux 5,50m pour l'AEK Athènes.
21
Elliot Anderson (Manchester City) récupère le ballon repoussé à l'extérieur de la surface, mais sa frappe est contrée par un défenseur.
20
Phil Foden (Manchester City) envoie le corner dans la surface, mais Alberto Brignoli capte le ballon et écarte le danger.
20
Phil Foden (Manchester City) adresse un centre rasant dangereux dans la surface, mais les défenseurs parviennent à l'écarter. Le ballon sort des limites du terrain et un corner est accordé. Manchester City aura l'occasion de se créer une occasion dangereuse devant le but adverse.
18
Rúben Dias (Manchester City) commet une faute grossière. L'arbitre Willy Delajod a suivi l'action de près.
14
L'arbitre de touche Lazaros Rota (AEK) a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu juste avant la tête.
12
Enzo Fernandez (Manchester City) tire le coup franc et trouve la barre transversale !
12
But ! Elliot Anderson (Manchester City) était au bon endroit au bon moment, a repris le ballon repoussé dans la surface et l'a envoyé au fond. Score : 1:0.
11
Harold Moukoudi (AEK) a tenté d'atteindre le ballon, mais a aussi touché les jambes de son adversaire. Willy Delajod a sifflé une faute. Manchester City obtient un coup franc, ce qui pourrait créer une belle occasion de but.
10
Phil Foden (Manchester City) a une belle opportunité de centrer depuis le corner dans la surface.
7
Phil Foden (Manchester City) envoie le ballon dans la surface, mais un défenseur écarte le danger.
6
Manchester City confisque un peu plus le ballon en ce moment.
5
Le ballon repoussé arrive dans les pieds de Kervin Arriaga (AEK) qui tente sa chance de loin. Cependant, sa frappe n'est pas cadrée et passe au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort du terrain, et Manchester City va relancer par un 6 mètres.
2
Răzvan Marin (AEK) a reçu une superbe passe et a décoché une frappe dangereuse de l'extérieur de la surface, mais le ballon a été contré par un défenseur.
1
L'arbitre siffle et le match commence.
00:02
Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match est sur le point de commencer. L'AEK Athènes va donner le coup d'envoi.
00:00
Présentons l'arbitre principal du match d'aujourd'hui, il s'agit de Willy Delajod.
00:00
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour le choc d'aujourd'hui.
00:00
Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir tous les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez.
Manchester CityAEK AthènesLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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