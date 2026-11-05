Super-drame à Athènes : le Real arrache la victoire à la 92e minute et grimpe à la 2e place

Le choc entre l'AEK et le Real Madrid à Athènes, comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions de l'UEFA, a tourné au véritable thriller. Menés deux fois au score sur la pelouse du club grec, les Madrilènes ont fait preuve de leur caractère et de leur intensité habituels, grâce à un but inscrit dans le temps additionnel, pour sceller une victoire renversante sur le score de 2:3, officialisée.

Cette victoire cruciale renforce considérablement la position du « Club Royal » au classement de la compétition.

Buts et rebondissements : le coup de grâce à la 90+2e minute

La rencontre a débuté par l'activité et les frappes surprises des hôtes :

But rapide de Koita et réponse de Bellingham : Dès la 12e minute, Aboubakary Koita a ouvert le score, donnant l'avantage aux locaux. Mais à la 32e minute, Jude Bellingham a réussi à rétablir l'équilibre — 1:1 ;

75e minute : la frappe surprise de Pilo : Au moment culminant de la seconde période, Frantzdy Pierrot a marqué le deuxième but des Grecs, mettant à nouveau le géant madrilène en difficulté (2:1) ;

Le but important de Mbappé et le retour de Valverde : Les Madrilènes ont réagi immédiatement — à la 78e minute, Kylian Mbappé a égalisé à nouveau (2:2). Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, à la 90+2e minute, Federico Valverde, entré en jeu, a offert trois points précieux au Real grâce à une frappe précise — 2:3.

Résumé du match et compositions :

Compétition : Ligue des champions de l'UEFA, 4e journée ;

Score : AEK (Grèce) — Real Madrid (Espagne) — 2:3 ;

Buts : Koita (12e), Pierrot (75e) — Bellingham (32e), Mbappé (78e), Valverde (90+2e) ;

Composition du Real Madrid : Courtois, Dumfries, Militão, Rüdiger, Cucurella (Díaz, 82e), Bernardo Silva (Endrick, 67e), Camavinga, Vinícius (Carreras, 82e), Diomande (Valverde, 67e), Bellingham (Espi, 86e), Mbappé.

Situation au classement

Après cette victoire complexe et nerveuse à Athènes, le Real Madrid porte son total de points à 12, grimpant à la 2e place du classement général et prenant un avantage considérable dans la course aux premières places pour les play-offs.

L'équipe de l'AEK, qui a opposé une résistance digne, reste à la 30e place avec 3 points.