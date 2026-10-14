Shakhtar Donetsk — AEK Athènes : compositions et direct commenté

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Shakhtar Donetsk — AEK Athènes : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et l'AEK Athènes débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Shakhtar Donetsk : 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (capitaine), 13. Pedro Henrique, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrinho, 27. Ocheretko O., 11. Neverton, 9. Kaua Elias.

Remplaçants du Shakhtar Donetsk : 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 14. Isake Silva, 20. Karavayev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 77. Mendoza G., 29. Nazarina Ye., 2. Traore L., 24. Sukanov V.

Entraîneur du Shakhtar Donetsk : Turan A.

Composition de départ de l'AEK Athènes : 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (capitaine), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koita A., 90. Zini, 9. Jović L.

Remplaçants de l'AEK Athènes : 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gaćinović M., 23. João Mário, 6. Kairinen K., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.

Entraîneur de l'AEK Athènes : Nikolić M.

En direct0-1 EN DIRECT
280-1
But ! Lovro Majer (AEK) ! Sur une passe de Stavro Pilos, Lovro Majer a fait preuve d'un grand sang-froid dans la surface pour placer le ballon dans le petit filet inférieur droit. 0:1.
280-1
But ! Lovro Majer (AEK) trompe le gardien et glisse le ballon au fond des filets !
25
Kauan Elias (Chakhtior) s'est retrouvé derrière le dernier défenseur, mais après que l'arbitre assistant a levé son drapeau pour hors-jeu, l'arbitre central a arrêté le jeu.
23
Milan Vítalis (AEK) rate complètement sa frappe. Il a tenté une volée de loin, mais le ballon s'envola dans les tribunes.
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Le Shakhtar Donetsk a eu l'occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
20
Le Shakhtar Donetsk a eu une occasion de marquer sur corner, mais le défenseur a dégagé le ballon.
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Neverton (Chakhtar) décoche une frappe puissante, mais un défenseur bloque le ballon courageusement. Le Chakhtar Donetsk va corner.
19
Neverton (Shakhtar) place le ballon et se prépare à tirer un coup franc à une distance idéale. De nombreux buts ont été marqués d'ici. Voyons ce qui va se passer.
18🟨
À quoi pensait Lovro Majer (AEK) ? Il ne s'en tirera pas avec ce geste. L'arbitre lui a montré un carton jaune.
18🟨
On aurait dit qu'il la cherchait. Lovro Majer (AEK) écope d'un carton jaune.
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Chris Kavanagh siffle et Aboubakary Koita (AEK) est pénalisé pour une faute offensive. Bonne décision de l'arbitre.
14
Ce n'est pas le meilleur tir. Luka Jović (AEK) reprend de volée à l'extérieur de la surface, mais le ballon s'envole au-dessus de la transversale.
13
Oleg Ocheretko (Shakhtar) a délivré une passe précise à Kaua Elias dans la surface, mais Alberto Brignoli a fait preuve d'une grande vigilance pour écarter le danger.
12
Après le renvoi, Newertoon (Shakhtar) a eu une belle occasion, mais sa frappe de l'extérieur de la surface est passée au-dessus de la barre transversale. Un tir très imprécis !
12
Pedrinho (Shakhtar) a exécuté un coup franc dangereux, mais l'un des défenseurs a brillamment écarté le danger.
11
Gרוsse erreur de Domagoj Vida (AEK) et Chris Kavanagh siffle.
10
Le Shakhtar Donetsk a tiré un corner, mais une défense solide a annihilé l'occasion de marquer.
9
Alisson (Shakhtar) élimine son vis-à-vis et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface. Alberto Brignoli voit le ballon un peu tard mais l'empêche d'entrer près du poteau gauche.
7
Alisson (Shakhtar) adresse une longue passe vers Oleh Ocheretko, mais Alberto Brignoli sort de sa ligne pour s'emparer du ballon.
6
Alisson (Shakhtar) lance une longue passe vers Oleh Ocheretko, mais Alberto Brignoli sort et s'empare du ballon.
5
Newerton (Chakhtar) a entamé un raid solitaire, mais un défenseur adverse l'a bloqué, empêchant de créer une action dangereuse.
3
Sur corner, le ballon est centré dans la surface. Harold Moukoudi (AEK) s'élève plus haut que les défenseurs et place une tête, mais le ballon touche le poteau gauche et sort !
3
L'AEK Athènes a poussé l'adversaire à concéder un corner.
1
C'est parti pour la première mi-temps.
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Le match commence avec le coup d'envoi donné par l'AEK Athènes.
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L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Chris Kavanagh.
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Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section compositions.
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Bonjour à tous les fans de football, nous sommes là pour vous faire vivre le commentaire en direct de ce match et couvrir les moments les plus intéressants et importants. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez rien, installez-vous confortablement et profitez.
Shakhtar DonetskAEK AthènesLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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