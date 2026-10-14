Shakhtar Donetsk — AEK Athènes : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et l'AEK Athènes débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Shakhtar Donetsk : 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (capitaine), 13. Pedro Henrique, 6. Marlon Gomes, 30. Alisson, 10. Pedrinho, 27. Ocheretko O., 11. Neverton, 9. Kaua Elias.

Remplaçants du Shakhtar Donetsk : 99. Brunino, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 14. Isake Silva, 20. Karavayev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 77. Mendoza G., 29. Nazarina Ye., 2. Traore L., 24. Sukanov V.

Entraîneur du Shakhtar Donetsk : Turan A.

Composition de départ de l'AEK Athènes : 91. Brignoli A., 12. Rota L., 2. Moukoudi H. (capitaine), 44. Relvas F., 3. Pilo S., 14. Mayer L., 27. Vitalis M., 18. Marin R., 11. Koita A., 90. Zini, 9. Jović L.

Remplaçants de l'AEK Athènes : 16. Arriaga K., 41. Balamotis M., 8. Gaćinović M., 23. João Mário, 6. Kairinen K., 22. Lykogiannis K., 20. Mantalos P., 19. Varga B., 21. Vida D., 10. Zubkov O.

Entraîneur de l'AEK Athènes : Nikolić M.