Où et à quelle heure regarder le match entre l'AEK et le Real Madrid

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Où et à quelle heure regarder le match entre l'AEK et le Real Madrid

Aujourd'hui, le 4 novembre, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, le club le plus titré du continent, le Real Madrid, sera l'invité du club local de l'AEK dans la capitale grecque.

Cette rencontre passionnante, qui se déroulera à l'OPAP Arena d'Athènes, sera dirigée par une équipe arbitrale menée par l'expérimenté arbitre italien Maurizio Mariani.

Diffusion en direct et heure de début

Pour les fans de football en Ouzbékistan, voici les informations sur l'heure de début et la diffusion du match :

  • Heure de début : Le match débutera à 22h45 heure de Tachkent ;

  • Diffusion en direct : Sur le territoire de l'Ouzbékistan, il est possible de regarder ce choc sur la chaîne « Zo‘r TV » en direct.

Situation au classement : Le duel entre le favori et l'outsider

Les journées précédentes de la phase de ligue montrent des trajectoires différentes pour les équipes :

  • Le parcours du « Club Royal » : Le Real Madrid, après les 3 premières journées, compte 9 points et occupe la 5e place du classement général, poursuivant les leaders ;

  • La situation difficile de l'AEK : Le club grec compte actuellement 3 points et occupe la 27e place. S'appuyant sur l'ambiance de son stade, les hôtes devraient tout donner pour tenter de prendre des points aux Madrilènes.

Calendrier de la prochaine journée

À titre informatif, dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue, les deux clubs joueront leurs prochains matchs le 24 novembre :

  • Le Real Madrid accueillera le club néerlandais du PSV sur son terrain ;

  • L'AEK se déplacera pour affronter l'équipe italienne de Como.

Rappelons que le tenant du titre de l'UEFA Champions League est le Paris Saint-Germain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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