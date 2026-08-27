Fenerbahçe, l'AEK et Viking en phase de ligue de la Ligue des champions

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Fenerbahçe, l'AEK et Viking en phase de ligue de la Ligue des champions

Les matchs retour des barrages de la plus prestigieuse compétition de clubs européens, l'UEFA Champions League, ont pris fin. Dans le choc principal, le club turc Fenerbahçe a battu le club français Lyon 2-1 à l'extérieur, validant ainsi son ticket pour la phase de ligue après le score cumulé (match aller 1-1).

De même, les clubs grec AEK et norvégien Viking ont remporté des victoires convaincantes contre leurs adversaires, rejoignant ainsi l'élite du football européen.

Thriller à Lyon : 2 buts rapides et décisions VAR

La rencontre en France a été marquée par une tension et une intensité extrêmes :

  • Le coup de massue de Fenerbahçe en 4 minutes : Les Stambouliotes ont pris l'initiative dès le début. Vedat Muriqi a ouvert le score à la 24e minute, et seulement 4 minutes plus tard, à la 28e, Archie Brown a inscrit le deuxième but dans les filets français (0-2) ;

  • Le réveil de Lyon : En seconde période, les hôtes ont accentué la pression et Malick Fofana a réduit l'écart à la 61e minute (1-2) ;

  • Le drame du VAR : Lyon a marqué deux fois aux 64e et 72e minutes, mais dans les deux cas, après vérification par le système d'assistance vidéo (VAR), les buts ont été annulés pour hors-jeu.

Grands succès pour l'AEK et Viking

D'autres résultats intéressants ont été enregistrés lors des autres barrages :

  • La démonstration de l'AEK (4-0) : Après un nul 0-0 à l'aller contre le club bulgare Levski, l'AEK n'a fait aucune pitié à domicile. Un but de Luka Jović (7e), un doublé de Barnabás Varga (21e, 30e) et un but de Răzvan Marin (55e) ont offert une large victoire 4-0 aux Grecs ;

  • La sensation de Viking (3-1) : Le club norvégien de Viking a accueilli le célèbre Dinamo Zagreb et s'est imposé 3-1 grâce aux buts de Zlatko Tripić, Edvin Austbø et Tobias Moy, se qualifiant pour la phase de ligue.

Feuille de match officielle : Lyon — Fenerbahçe

Ligue des champions. Phase de barrages

Lyon — Fenerbahçe 1-2 (Match aller : 1-1)

Buts : Fofana (61e) — Muriqi (24e), Brown (28e).

Compositions d'équipe :

  • Lyon : Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles (Kail Budash, 62e), Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Abner (Nicolás Tagliafico, 86e), Tanner Tessmann (Pavel Šulc, 76e), Tyler Morton (Mads Bidstrup, 86e), Corentin Tolisso, Ernest Nuamah (Zakari Atekame, 62e), Loïs Openda, Malick Fofana.

  • Fenerbahçe : Ederson Moraes, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Archie Brown, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood (Romelu Lukaku, 80e), Anderson Talisca (İsmail Yüksek, 68e), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene, 76e), Vedat Muriqi (İrfan Can Kahveci, 80e).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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