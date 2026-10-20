Napoli — Bodø/Glimt : compositions et direct

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Napoli — Bodø/Glimt : compositions et direct

Le match de Ligue des champions entre Napoli et Bodø/Glimt débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Napoli : 1. Meret A., 22. Di Lorenzo G. (capitaine), 13. Rrahmani A., 16. Marin R., 21. Politano M., 99. Anguissa F., 8. McTominay S., 37. Spinazzola L., 11. De Bruyne K., 70. Lang N., 19. Højlund R.

Remplaçants de Napoli : 5. Badiashile B., 31. Beukema S., 14. Contini N., 6. Gilmour B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lucca L., 32. Milinković-Savić V., 17. Olivera M.

Entraîneur de Napoli : Allegri M.

Composition de départ de Bodø/Glimt : 12. Haikin N., 20. Sjøvold F. (capitaine), 6. Gundersen J., 4. Bjørtuft O. L., 15. Bjørkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A., 10. Hauge J.

Remplaçants de Bodø/Glimt : 5. Aleesami H., 17. Brynhildsen O., 16. Kitolano J., 1. Lund J., 25. Määttä I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U.

Entraîneur de Bodø/Glimt : Knutsen K.

En direct1-1 EN DIRECT
30
Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) a tenté de lober la défense pour servir un coéquipier dans la surface, mais un défenseur a intercepte le ballon à temps.
271-1
Superbe frappe ! Jens Hauge (Bodø-Glimt) reçoit le ballon de Sondre Fet à l'entrée de la surface et décoche un tir précis dans le petit filet inférieur droit. 1-1 au score.
25
Matteo Politano (Napoli) tente une longue passe vers son coéquipier de l'autre côté du terrain, mais c'est intercepté.
24
Noa Lang (Napoli) reçoit le ballon dans la surface et décoche une frappe rasante au milieu du but, mais Nikita Haikin réalise une superbe parade.
22
Superbe raid solitaire ! Rasmus Højlund (Napoli) élimine ses adversaires, pénètre dans la surface et frappe, mais le ballon frôle le poteau gauche.
20
Le corner tiré par Kevin De Bruyne (Napoli) a été repoussé par les défenseurs.
19
Scott McTominay (Napoli) s'ouvre l'espace dans la surface grâce à un superbe contrôle, mais sa frappe est manquée. Napoli va obtenir un corner.
18
Demi-occasion ! Jens Hauge (Bodø/Glimt) centre dans la surface, mais Alex Meret réagit à temps pour écarter le danger.
17
Ole Blomberg (Bodø/Glimt) joue le corner en court au lieu de centrer dans la surface.
15
Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) fait faute, et José Sánchez accorde immédiatement un coup franc.
13
Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) a tenté de trouver un coéquipier, mais a mis trop de puissance dans sa passe et l'occasion est gâchée. Le ballon est sorti et Naples relancera par un renvoi aux 5,50m.
12
Giovanni Di Lorenzo (Napoli) a eu une belle occasion de loin. Sa frappe était dirigée vers le coin inférieur droit, mais Nikita Haikin a bien suivi et a facilement capté le ballon.
10
Noa Lang (Napoli) a eu une opportunité de tir, a décoché une frappe puissante de loin dans le coin inférieur droit et a obligé Nikita Haikin à réaliser un superbe arrêt.
9
Scott McTominay (Napoli) a bien suivi pour reprendre le ballon repoussé et a tiré de l'extérieur de la surface, mais le ballon a été contré par un regroupement de défenseurs.
8
Giovanni Di Lorenzo (Napoli) a tenté une passe vers l'avant, mais un des défenseurs a contré le ballon.
5
Les joueurs de Bodø/Glimt multiplient les passes courtes pour se créer une occasion de tir.
4
José Sánchez siffle et Leonardo Spinazzola (Napoli) est sanctionné pour une faute offensive. L'arbitre a pris la bonne décision.
11-0
Quel but ! Matteo Politano (Napoli) décoche une superbe frappe de loin qui se loge dans la lucarne droite. Une véritable œuvre d'art.
1
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence en ce moment même.
00:03
Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match est sur le point de commencer. Naples va engager.
00:00
La direction du match d'aujourd'hui a été confiée à José Sánchez.
00:00
Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le début de la rencontre.
00:00
Bonjour et bienvenue dans notre live texte ! Nous vous ferons vivre en direct tous les faits marquants du match. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
NapoliBodø/GlimtLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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