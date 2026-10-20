Napoli — Bodø/Glimt : compositions et direct

Le match de Ligue des champions entre Napoli et Bodø/Glimt débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Napoli : 1. Meret A., 22. Di Lorenzo G. (capitaine), 13. Rrahmani A., 16. Marin R., 21. Politano M., 99. Anguissa F., 8. McTominay S., 37. Spinazzola L., 11. De Bruyne K., 70. Lang N., 19. Højlund R.

Remplaçants de Napoli : 5. Badiashile B., 31. Beukema S., 14. Contini N., 6. Gilmour B., 23. Jovane, 68. Lobotka S., 20. Lucca L., 32. Milinković-Savić V., 17. Olivera M.

Entraîneur de Napoli : Allegri M.

Composition de départ de Bodø/Glimt : 12. Haikin N., 20. Sjøvold F. (capitaine), 6. Gundersen J., 4. Bjørtuft O. L., 15. Bjørkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A., 10. Hauge J.

Remplaçants de Bodø/Glimt : 5. Aleesami H., 17. Brynhildsen O., 16. Kitolano J., 1. Lund J., 25. Määttä I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U.

Entraîneur de Bodø/Glimt : Knutsen K.