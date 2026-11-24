Lors de la 5e journée de la Ligue des champions, Manchester City accueille l'équipe italienne de Naples. Le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov devrait être titulaire pour cette rencontre.

Le match au stade Etihad débutera le 25 novembre à 01h00, heure de Tachkent. Selon les pronostics actuels, Khusanov pourrait intégrer la ligne défensive de City. Cependant, les compositions officielles seront annoncées peu avant le coup d'envoi.

Une nouvelle opportunité importante pour Khusanov

La titularisation probable d'Abdukodir Khusanov suscite un intérêt accru chez les fans de football ouzbeks. Sa présence sur le terrain pourrait être cruciale pour l'organisation défensive de City et pour contrer les attaques adverses.

L'une des compositions probables prévoit Khusanov non pas en défense centrale, mais sur le flanc droit. D'autres pronostics divergent cependant sur son positionnement et ses partenaires.

Manchester City – Naples : compositions probables

Ligue des champions. 5e journée

Manchester City : Donnarumma, Rico Lewis, Dias, Khusanov, O'Reilly, Fernandes, Anderson, Foden, Cherki, Ndiaye, Haaland.

Naples : Vanja Milinković-Savić, Beukema, Rrahmani, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara, De Bruyne, Højlund.

Il est à noter que certaines sources incluent également Jeremy Doku, Marc Guéhi et Joško Gvardiol dans le onze de départ de Manchester City. Pour Naples, des incertitudes subsistent également concernant la défense et le gardien. Ces listes sont donc des compositions probables et non officielles.

Victoire impérative pour City, points cruciaux pour Naples

La situation au classement renforce l'enjeu du match. Après quatre journées, Manchester City occupe la septième place avec 9 points. Naples est 27e avec 3 points.

Les Mancuniens chercheront donc à gagner à domicile pour consolider leur place dans le top 8. Pour les Italiens, toute perte de points compliquerait la course à la qualification pour les phases finales.

Il est intéressant de noter que Naples compte dans ses rangs Kevin De Bruyne, qui a autrefois défendu les couleurs de Manchester City. Son retour face à son ancienne équipe sera l'un des points forts de la rencontre.

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