Manchester Cityoccupe la septième place avec 9 points après les quatre premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions. L'équipe a enregistré trois victoires et une défaite.

La rencontre débutera dans la nuit du 25 novembre à 01h00 (heure de Tachkent). En Ouzbékistan, les fans de football pourront suivre ce choc en direct sur la chaîne Zo‘r TV.

Aujourd'hui, le 24 novembre, aura lieu l'une des affiches marquantes de la Ligue des champions. Sous la direction d'Enzo Maresca, Manchester City accueille l'équipe italienne de Naples sur sa pelouse. Le match, qui se déroulera à l'Etihad Stadium de Manchester, est une opportunité pour les deux clubs de glaner des points cruciaux dans la phase de ligue.

Choc intense à Naples : la série de 6 victoires de la Lazio s'arrête !

À lire aussi · 8 novembre Choc intense à Naples : la série de 6 victoires de la Lazio s'arrête !

Selon les données officielles de l'UEFA, Naples occupe la 27e place avec 3 points. Par conséquent, pour le club italien, le match à Manchester revêt une grande importance pour améliorer sa situation au classement.

L'entraîneur de City, Enzo Maresca, a souligné que l'objectif principal de son équipe est de terminer la phase de ligue dans le top 8 afin d'obtenir une qualification directe pour les huitièmes de finale. Ainsi, ne pas perdre de points à domicile sera une mission clé pour les Mancuniens.

De Bruyne pourrait affronter son ancienne équipe

Un autre aspect intéressant du match concerne Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain belge a autrefois défendu les couleurs de Manchester City et évolue désormais sous le maillot de Naples.

Sa présence sur le terrain à Manchester contre son ancienne équipe ajoute un intérêt supplémentaire à la rencontre. Pour Naples, les capacités de ce joueur expérimenté pourraient également s'avérer déterminantes.

Manchester City — Napoli : quand et où se déroule le match ?

Compétition : Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée

Date : 24 novembre

Stade : Etihad, Manchester

Heure de début : Nuit du 25 novembre, 01h00 (heure de Tachkent)

Diffusion : Zo‘r TV

City affrontera Barcelone lors de la prochaine journée

Lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Manchester City se déplacera sur le terrain de Barcelone le 8 décembre. Le même jour, Naples accueillera le Club Bruges.

C'est pourquoi le match d'aujourd'hui constitue un test important pour les deux équipes avant les prochaines échéances. City cherchera à consolider sa position dans le top 8, tandis que Naples tentera de remonter au classement.

Qui sortira vainqueur du choc de Manchester ? La réponse sera donnée sur le terrain dans la nuit du 25 novembre.