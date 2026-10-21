Le PSG bat le Barça, City écrase l'AEK et Liverpool réalise une remontada

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Le PSG bat le Barça, City écrase l'AEK et Liverpool réalise une remontada

La 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League a été marquée par un véritable festival de buts, une intensité folle et des retournements de situation inattendus. Les grands clubs européens ont offert un spectacle footballistique de haut vol aux fans.

À Paris, le PSG a remporté une victoire convaincante face au FC Barcelone, tandis qu'à Manchester, le récital de Phil Foden a terrassé l'AEK. À Anfield, dans un match prolifique avec 7 buts, Liverpool a signé une remontada héroïque.

Le FC Barcelone battu à Paris : 4-2

Le choc de la journée a eu lieu à Paris. Les hommes de Luis Enrique ont imposé un rythme effréné face aux Catalans pour s'imposer 4-2 :

  • Buts du PSG : Doué (38e), Hernández (72e), Vitinha (81e) et Ruiz (86e) ;

  • Buts du FC Barcelone : Espart (55e) et Lamine Yamal (79e).

PSG : Safonov — Hernández (Zaïre-Emery, 78e), Pacho, Marquinhos (Zabarnyi, 59e), Hakimi — Ruiz, Vitinha, Neves — Kvaratskhelia (Akliouche, 59e), Dembélé (Torres, 20e), Doué (Mayulu, 78e).

FC Barcelone : García — Cancelo, Martín, Cubarsí, Espart (Balde, 74e) — Pedri (Gavi, 60e), Bernal (Rodri, 60e) — Gordon, Olmo (Fermin, 27e), Yamal — Raphinha (Adeyemi, 60e).

Le triplé de Foden : Manchester City— AEK 5-1

À Manchester, à l'Etihad Stadium, l'équipe de Maresca n'a laissé aucune chance aux Grecs :

  • Le triplé de Foden : Phil Foden a inscrit un triplé en trouvant le chemin des filets à trois reprises (34e, 65e, 76e minutes) ;

  • Autres buts : Anderson (12e) et Cherki (57e) ont également marqué. Pour les visiteurs, Pilios (52e) a inscrit l'unique but.

Manchester City: Donnarumma — Lewis, Khusanov, Dias (Braithwaite, 82e), Gvardiol (Reis, 72e) — Anderson, Fernandes (Aït-Nouri, 72e) — Foden, Cherki, Allan — Samba (Macaidou, 62e).

AEK : Brignoli — Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios — Mayer, Arriaga (Gacinovic, 83e), Marin (Koita, 46e), Mário (Zubkov, 63e) — Jovic (Vitalish, 83e), Varga (Zini, 46e).

Thriller à 7 buts à Anfield : Liverpool réalise une remontada

Un combat dramatique a eu lieu dans le Merseyside. Menés au score face à Villarreal, les joueurs d'Arne Slot ont renversé la situation pour s'imposer 4-3 :

  • Liverpool : Mac Allister (36e, 65e doublé), Araujo (45e+2) et Wirtz (68e) ;

  • Villarreal : Mikautadze (4e), Cardona (29e) et Oluwaseyi (87e).

Liverpool : Alisson — Araujo (Wirtz, 46e), Gakpo (Gomez, 74e), Van Dijk, Tsimikas — Mac Allister, Gravenberch, Nyoni (McConnell, 81e) — Ngumoha (Barcola, 74e), Koumas (Isak, 66e), Gakpo.

Villarreal : Gulácsi — Cardona, Veiga, Navarro, Mourinho — Moleiro (Foyth, 54e), Saliba (Oluwaseyi, 46e), Buchanan (Freeman, 60e) — Gueye, Mikautadze (Pérez, 60e), Comesaña (Moreno, 78e).

Résultats des autres rencontres :

  • Stuttgart — Atlético 1-1

    Buts : Leveling (36e) — Álvarez (47e).

  • Napoli — Bodø/Glimt 4-3

    Buts : Politano (1er), McTominay (41e, 75e doublé), Bjørtuft (csc) — Hauge (27e), Helmersen (62e), Fet (90e+4).

  • Roma — Slovan 4-0

    Buts : Hermoso (21e), Molina (39e), Pisilli (52e), Malen (58e s.p.).

  • Porto — PSV 0-1

    But : Til (57e).

Après ces rencontres, la compétition au classement général de la Champions League est devenue encore plus intense et passionnante.

PSGLiverpoolPhil FodenUEFA Champions LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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