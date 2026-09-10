Soirée sensationnelle en LDC : le PSG, Arsenal et Liverpool s'imposent

Les chocs de la 1ère journée de la Ligue des champions ont été marqués par un véritable drame footballistique et une pluie de buts. Sous les yeux de tout le continent, les grands d'Europe ont affirmé leurs ambitions : à Paris, le PSG a écrasé son adversaire, tandis qu'à Anfield, Liverpool a réalisé une remontée spectaculaire face à l'Atlético, et Arsenal a décroché une victoire tactique à Naples. Qui a signé un triplé ou un doublé à Paris ? Comment Liverpool a-t-il renversé la vapeur ? Qui a été le héros des Gunners ? Retrouvez en fin d'article tous les détails, scores et compositions officielles.

Festival de buts à Paris et triplé de Torres

La rencontre entre le PSG et le Slovan Bratislava dans la capitale française a été dominée de bout en bout par les locaux :

Le doublé rapide de Dembélé : Aux 17e et 23e minutes, Ousmane Dembélé a trouvé le chemin des filets par deux fois, assurant un départ idéal aux Parisiens ;

Le récital de Ferran Torres : Héros du match, Ferran Torres a inscrit un triplé aux 31e, 47e et 57e minutes, marquant les esprits dès la première journée ;

Ruiz conclut le festival et but des visiteurs : Bien que Kamara ait réduit l'écart pour le Slovan à la 59e minute, Fabián Ruiz a scellé le score à 6-1 à la 87e minute.

« Nous avons contrôlé le match. Cette efficacité offensive nous donne une grande confiance pour la suite de la compétition », a déclaré le staff parisien.

Remontée dramatique à Anfield et 3 points précieux à Naples

Les deux autres affiches de la soirée ont été tout aussi intenses :

La force de caractère de Liverpool : L'Atlético de Madrid avait pris l'avantage grâce à Marcos Llorente (17e). Mais les Reds n'ont rien lâché : Dominik Szoboszlai a égalisé (40e) et Alexis Mac Allister a offert la victoire 2-1 à la 50e minute.

Le coup de maître d'Ødegaard à Naples : Dans un match fermé, un seul but a fait la différence. À la 75e minute, le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard, a trompé le gardien remplaçant, offrant une victoire 0-1 aux Londoniens.

Résultats officiels et compositions

Voici les détails complets des feuilles de match de cette soirée riche en émotions. La conclusion majeure est que, dès cette première journée, Liverpool, Arsenal et le PSG ont affirmé leur statut en récoltant 3 points cruciaux. Voici les statistiques officielles :

Liverpool – Atlético 2-1 Buts : Dominik Szoboszlai (40), Alexis Mac Allister (50) — Marcos Llorente (17). Liverpool : Alisson, van Dijk, Gakpo, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Araújo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister, Isak. Atlético : Oblak, Romero, Pubill, Hancko, Llorente, Koke (Lookman, 59), Kang-in Lee (Grimaldo, 59), Barrios, Baena, Simeone, Álvarez.

Napoli – Arsenal 0-1 But : Martin Ødegaard (75). Napoli : Meret (Milinković-Savić, 46), di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Højlund. Arsenal : Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

PSG – Slovan 6-1 Buts : Ousmane Dembélé (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Fabián Ruiz (87) — Kamara (59). PSG : Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres. Slovan : Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim (Mustafić, 60), Kamara, Šporar.

Quelle équipe vous a le plus impressionné cette nuit : le PSG, Liverpool ou Arsenal ? Partagez votre avis en commentaire !