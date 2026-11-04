Le PSG irrésistible : les hommes de Luis Enrique portent leur série de victoires à 10 matchs

Le Paris Saint-Germain, tenant du titre de l'UEFA Champions League et de la Ligue 1, poursuit sa marche triomphale dans toutes les compétitions. Le club parisien, dirigé par Luis Enrique, a accueilli l'équipe espagnole de Villarreal en Champions League, s'imposant largement 6-0 et portant sa série de victoires consécutives à 10 matchs.

36 buts et des victoires consécutives face à des géants

Les Parisiens ont concédé leur dernière défaite le 4 septembre lors d'un match de Ligue 1 contre Monaco. Depuis ce revers, l'équipe est devenue une force irrésistible, remportant chacune de ses 10 rencontres suivantes. Au cours de cette série, des géants comme l'Olympique de Marseille (2-1), Manchester City (4-2) et le FC Barcelone (4-2) ont été battus. En 10 matchs, les Parisiens ont inscrit 36 buts et n'en ont encaissé que 9.

Statistiques de la série de 10 victoires du PSG

Indicateurs Détails et résultats Série de victoires 10 matchs consécutifs Résultat du dernier match PSG 6-0 Villarreal (Ligue des Champions) Dernière défaite 4 septembre (contre Monaco, Ligue 1) Victoires marquantes de la série Olympique de Marseille (2-1), Manchester City (4-2), FC Barcelone (4-2) Différence de buts 36:9 (+27 buts) Prochain match officiel 7 novembre, contre Troyes (à domicile)

Prochain test : le match contre Troyes

L'équipe de Luis Enrique disputera son prochain match officiel le 7 novembre au Parc des Princes dans le cadre du championnat de France, où les Parisiens recevront le club de Troyes.

Selon vous, le PSG de Luis Enrique pourra-t-il défendre son titre en Ligue des Champions cette saison et maintenir son hégémonie ?

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