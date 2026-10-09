Une star de Manchester City pourrait quitter le club à cause du scandale en Premier League

L'affaire financière la plus retentissante autour de la Premier League anglaise de Manchester City commence à affecter directement le destin de son effectif étoilé. Selon les informations exclusives publiées par le média britannique influent TEAMtalk le talentueux ailier français des « Citizens », Rayan Cherki, envisage sérieusement de poursuivre sa carrière dans une autre équipe en raison de la probabilité d'une issue négative dans l'affaire judiciaire du club.

Si des sanctions telles qu'une relégation en division inférieure ou une exclusion totale de la Premier League étaient appliquées au club de Manchester, les plus grands clubs européens seraient prêts à lancer une chasse massive pour le talent de 23 ans.

Le PSG et Liverpool entrent dans la danse : La course au transfert s'intensifie

L'incertitude autour de l'avenir de Cherki a poussé les grands acteurs du marché des transferts à l'action :

Cibles hivernales et estivales : Le club français du PSG et le club anglais de Liverpool sont devenus les principaux prétendants pour recruter Rayan Cherki ;

Plans établis : Les deux géants suivent la situation de près et se préparent à formaliser la candidature du joueur dès le prochain mercato hivernal, ou au plus tard l'été prochain ;

Autres prétendants : Auparavant, la presse européenne avait rapporté à plusieurs reprises que Chelsea, Barcelone et le Real Madrid manifestaient également un vif intérêt pour l'ailier français.

Un contrat longue durée jusqu'en 2030 : Le mécanisme de protection de City

Rayan Cherki Manchester Cityest devenu rapidement une pièce maîtresse de l'attaque de l'équipe après son arrivée :

Contrat à long terme : Le contrat de travail actuel entre le joueur et le club prévu jusqu'en 2030 est considéré par les « Citizens » comme un actif stratégique ;

Clauses de force majeure : Cependant, si le statut du club en première division est menacé, même de tels contrats longue durée ne peuvent garantir la conservation des meilleurs joueurs ;

Ambitions du joueur : En pleine ascension, l'ailier ne cache pas son intention de lutter pour la Ligue des Champions et les titres des cinq grands championnats européens.

Un moment crucial en attendant le verdict

«Manchester City» : la procédure judiciaire en cours concernant les irrégularités financières est devenue l'une des périodes les plus dangereuses de l'histoire du club :

Menace d'exclusion : Si la commission indépendante prouve pleinement les accusations et décide d'exclure le club de la Premier League, les stars de l'équipe auront la possibilité de renégocier leur contrat ou d'être mises sur le marché ;

Risque de démantèlement : La situation concernant Cherki n'est que la partie émergée de l'iceberg, et il est rapporté que de nombreuses autres stars de l'équipe première ont demandé à leurs agents de préparer des alternatives.

Alors qu'un grand bouleversement est attendu dans le football européen, l'avenir de Rayan Cherki à l'Etihad dépend directement des décisions juridiques qui seront prises dans les salles d'audience.