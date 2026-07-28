Bombe de 100 millions du Liverpool : Accord trouvé avec Barcola !

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Bombe de 100 millions du Liverpool : Accord trouvé avec Barcola !

Une nouvelle bombe de transfert majeure dans le football européen est sur le point d'exploser. L'attaquant talentueux de 23 du PSG, Bradley Barcola, a trouvé un accord de principe avec Liverpool sur les conditions d'un contrat personnel.

Zamin.uz rapporte, en se basant sur les informations du célèbre insider Nicolò Schira, les détails les plus récents et importants concernant ce transfert.

1. Contrat jusqu'en 2032 et l'un des salaires les plus élevés

Selon des sources fiables, les négociations entre Liverpool et Bradley Barcola se sont conclues avec succès. L'ailier français s'est mis entièrement d'accord avec le club de Merseyside sur un contrat à long terme valable jusqu'à l'été 2032 .

Selon le nouvel accord, le joueur de 23 ans devrait devenir l'une des stars les mieux rémunérées d'Anfield. Le joueur lui-même soutient pleinement l'idée d'un transfert en Premier League et, si les clubs trouvent un terrain d'entente, considère Liverpool comme sa seule et unique option prioritaire pour poursuivre sa carrière.

2. Montant du transfert : Le PSG réclame 170 millions, Liverpool veut baisser le prix

La principale question désormais concerne les négociations officielles entre Liverpool et PSG. Le club parisien ne compte pas laisser partir son talent facilement et l'estime à environ 170 millions d'euros .

Malgré cela, les dirigeants de Liverpool espèrent réduire les exigences du PSG et préparent une première offre officielle d'un montant supérieur à 100 millions d'euros pour le géant français.

Principaux indicateurs concernant le transfert de Bradley Barcola à Liverpool

Aspect / Facteur

Détails

Joueur

Bradley Barcola (23 ans, France)

Club actuel

PSG (Paris)

Futur club

Liverpool (Anfield)

Durée du contrat

Jusqu'à l'été 2032 (Long terme)

Prix demandé par le PSG

170 millions d'euros

Offre de Liverpool

Plus de 100 millions d'euros

Principal insider

Nicolò Schira

3. Statistiques de Barcola lors de la saison dernière

L'attaquant français de 23 ans a su démontrer son efficacité sous le maillot parisien la saison dernière. Grâce à ses performances de qualité, il attire l'attention des plus grands clubs européens.

  • Matchs joués : 49 rencontres

  • Buts marqués : 13 unités

  • Passes décisives : 6 unités

Partagez cette importante nouvelle de transfert avec vos amis et les fans de Premier League !

L'investissement de plus de 100 millions d'euros de Liverpool dans sa ligne d'attaque pourrait modifier l'équilibre des forces dans le football européen.

Partagez immédiatement cet article chaud et passionnant avec vos amis, collègues et dans les groupes de supporters de Liverpool et de Premier League !

Selon vous, Barcola vaut-il son prix de 100+ millions d'euros et pourra-t-il devenir la star principale à Liverpool ? Laissez votre avis dans les commentaires !

LiverpoolBradley BarcolaPSGNicolò Schira
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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