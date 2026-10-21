Inter — Shakhtar Donetsk : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de l'Inter : 1. Martinez J., 30. Carlos Augusto, 25. Akanji M., 95. Bastoni A., 99. Spence D., 23. Barella N. (capitaine), 20. Çalhanoğlu H., 8. Sučić P., 32. Dimarco F., 14. Bonny A., 9. Thuram M.

Remplaçants de l'Inter : 31. Bisseck Y., 46. Bovio L., 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 94. Esposito F., 11. Luis Henrique, 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 5. Stanković A., 45. Stante F., 7. Zieliński P.

Entraîneur de l'Inter : Chivu C.

Composition de départ du Shakhtar Donetsk : 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (capitaine), 13. Pedro Henrique, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrinho, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kauã Elias.

Remplaçants du Shakhtar Donetsk : 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Gram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 29. Nazaryna E., 11. Newerton, 2. Traoré L.

Entraîneur du Shakhtar Donetsk : Turan A.