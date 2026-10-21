Inter — Shakhtar Donetsk : compositions et direct commenté

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Inter — Shakhtar Donetsk : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre l'Inter et le Shakhtar Donetsk débutera le 22 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de l'Inter : 1. Martinez J., 30. Carlos Augusto, 25. Akanji M., 95. Bastoni A., 99. Spence D., 23. Barella N. (capitaine), 20. Çalhanoğlu H., 8. Sučić P., 32. Dimarco F., 14. Bonny A., 9. Thuram M.

Remplaçants de l'Inter : 31. Bisseck Y., 46. Bovio L., 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 94. Esposito F., 11. Luis Henrique, 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 5. Stanković A., 45. Stante F., 7. Zieliński P.

Entraîneur de l'Inter : Chivu C.

Composition de départ du Shakhtar Donetsk : 31. Riznyk D., 17. Tobias V., 5. Bondar V., 22. Matviyenko M. (capitaine), 13. Pedro Henrique, 27. Ocheretko O., 30. Alisson, 10. Pedrinho, 6. Marlon Gomes, 77. Mendoza G., 9. Kauã Elias.

Remplaçants du Shakhtar Donetsk : 99. Bruninho, 23. Fesyun K., 25. Gabriel Carvalho, 18. Gram A., 14. Isaque Silva, 20. Karavaev O., 8. Kryskiv D., 49. Luka Meirelles, 37. Lucas Ferreira, 29. Nazaryna E., 11. Newerton, 2. Traoré L.

Entraîneur du Shakhtar Donetsk : Turan A.

En direct EN DIRECT
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Kauan Elias (Shakhtar) a fait preuve d'un superbe talent individuel, a pénétré dans la surface de réparation et a frappé. Son tir dangereux a été contré par un défenseur. L'arbitre a désigné le drapeau de corner. Corner pour le Shakhtar Donetsk.
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Oleh Ocheretko (Chakhtar) écope d'un carton jaune pour une faute.
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Le Shakhtar Donetsk joue brillamment, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. Ils doivent être patients s'ils veulent trouver une faille dans la défense et marquer.
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Petar Sučić (Inter) commet une faute, l'arbitre siffle. Coup franc pour le Shakhtar Donetsk.
32🔁
Pedrinho ne peut pas continuer le match en raison d'une blessure et est remplacé par Egor Nazarina (Shakhtar).
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Federico Dimarco (Inter) adresse un centre dangereux dans la surface, mais Dmytro Riznyk capte le ballon.
29
Les joueurs de l'Inter contrôlent le ballon et se font de courtes passes, attendant que des espaces s'ouvrent dans la défense adverse.
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Pas de chance ! Gleiker Mendoza (Shakhtar) contrôle magnifiquement le centre et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon est dévié par un défenseur et le danger est écarté.
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Hakan Çalhanoğlu (Inter) a reçu le passe et a décoché une frappe puissante de loin sans hésiter, mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti, et le Shakhtar Donetsk va relancer avec un six mètres.
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Dmytro Riznyk a dû s'employer sur une frappe d'Ange-Yoan Bonny (Inter). Servi dans l'espace, il a armé un tir vers le coin inférieur droit, mais n'a pas réussi à surprendre le gardien.
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Ange-Yoan Bonny (Inter) a tenté de reprendre le ballon repoussé dans la surface, mais a tiré au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti et le gardien du Shakhtar Donetsk va dégager.
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Après le corner, le centre de Hakan Çalhanoğlu (Inter) n'a donné lieu à aucune action dangereuse.
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Harm Osmers a sifflé car Gleiker Mendoza (Chakhtar) a frappé la jambe de l'adversaire au lieu du ballon. L'Inter obtient un coup franc.
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Oleh Ocheretko (Shakhtar) reçoit une excellente passe au sol et frappe depuis l'extérieur de la surface, mais le tir est trop mou et s'envole dans les tribunes. Occasion gâchée ! Le ballon sort, et le gardien de l'Inter va dégager.
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Nicolò Barella (Inter) est signalé hors-jeu.
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Manuel Akanji (Inter) reprend de la tête depuis l'entrée de la surface après un coup franc. Manquant de précision, sa frappe s'envole largement au-dessus de la transversale. Le ballon sort des limites du terrain et un renvoi aux 5,50 mètres est accordé au Shakhtar Donetsk.
7
Pedrinho (Chakhtar) a contrôlé le ballon près de la limite de la surface et a tiré vers le centre du but. Cependant, la frappe manquait de puissance et Josep Martínez s'est facilement emparé du ballon.
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Quelle occasion ! Hakan Calhanoglu (Inter) récupère le ballon et décoche une frappe puissante de loin qui donne des sueurs froides au gardien. Le ballon passe tout près du poteau droit ! Sortie de but, le gardien du Shakhtar Donetsk va relancer.
4
Hakan Çalhanoğlu (Inter) a tiré le corner et a centré magnifiquement dans la surface, mais la défense adverse était atentive et a dégagé le ballon.
4
Nicolò Barella (Inter) a manqué une belle occasion, son centre dans la surface a été bloqué par les défenseurs. L'arbitre central et son assistant ont accordé un corner. L'Inter aura l'occasion de créer le danger devant le but adverse.
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Un corner rapidement joué par l'Inter.
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Marcus Thuram (Inter) a reçu une passe précise et a eu assez de temps dans la surface pour décocher une frappe dangereuse vers le poteau gauche. Dmytro Riznyk a bien lu son intention et a réalisé un arrêt brillant. L'arbitre de touche a désigné le drapeau de corner, corner pour l'Inter.
1
Le match vient juste de commencer.
00:01
Le Shakhtar Donetsk donne le coup d'envoi.
00:00
L'arbitre principal du match d'aujourd'hui sera Harm Osmers.
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Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions pour le choc d'aujourd'hui.
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Chers supporters, bienvenue dans notre direct commenté ! Les compositions d'équipe seront annoncées très prochainement, installez-vous confortablement et préparez-vous à suivre le match.
InterShakhtar DonetskLigue des ChampionsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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