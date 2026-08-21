Un accord aurait été trouvé entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone

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Un accord aurait été trouvé entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone

Selon les informations diffusées par la célèbre chaîne espagnole El Chiringuito TV, le capitaine de l’Inter, Lautaro Martínez, aurait trouvé un accord avec les Catalans sur les conditions de son contrat. Alors que ce transfert potentiel fait grand bruit dans le monde du football, sa concrétisation s’annonce très compliquée. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon GOAL.com, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a tenu la semaine dernière une réunion officielle avec l’agent de l’attaquant, Alejandro Camaño. Les deux parties seraient parvenues à un accord sur les principaux points à l’issue des négociations.

L’aspect financier du transfert et les principaux obstacles

Après avoir perdu toute possibilité de recruter Julián Álvarez, qui était sa priorité du mercato estival, le club catalan a porté son attention sur un autre attaquant argentin. La direction du FC Barcelone serait prête à investir environ 100 millions d’euros pour le transfert du capitaine de l’Inter.

Malgré cela, les obstacles restent nombreux pour conclure ce transfert. Le fait qu’il ne reste qu’une dizaine de jours avant la fermeture du mercato et que l’Inter ne souhaite pas vendre son meilleur buteur complique encore la situation. Le club milanais sait qu’il lui serait très difficile de trouver rapidement un remplaçant à la hauteur d’un joueur de ce niveau.

Les objectifs personnels du joueur

Selon les sources, Lautaro Martínez ne souhaite pas non plus quitter le club italien. Il est considéré comme le véritable capitaine de l’équipe, son leader et un pilier essentiel du vestiaire. Après avoir connu deux défaites sous le maillot nerazzurro, le principal objectif de l’attaquant argentin est de soulever le trophée de la Ligue des champions avec cette tunique.

Ainsi, malgré les informations relayées par les médias espagnols, la concrétisation de ce transfert retentissant s’annonce très difficile. Sauf retournement inattendu, l’attaquant surnommé « El Toro » devrait poursuivre sa carrière en Italie.

Lautaro MartínezFC BarceloneInter MilanTransfertsLigue Des Champions
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Jahongir Tursunov
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