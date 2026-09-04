Nouvelle saison de la Ligue des champions féminine : les adversaires des clubs italiens sont connus

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Nouvelle saison de la Ligue des champions féminine : les adversaires des clubs italiens sont connus

Le tirage au sort de la phase de ligue de l'UEFA Women's Champions League a eu lieu, et pour la première fois de son histoire, le football féminin italien sera représenté par trois équipes à ce stade. Selon le tirage effectué à Nyon, la Roma, la Juventus et l'Inter ont découvert leurs adversaires pour la phase principale de la compétition. Ce changement témoigne de la montée en puissance du prestige du football national sur la scène internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la Ligue des champions féminine adopte pour la deuxième saison consécutive le format de ligue unique, similaire à celui de la compétition masculine. Ainsi, 18 équipes s'affronteront dans un classement général, chaque équipe disputant six matchs. Trois rencontres auront lieu à domicile et trois à l'extérieur contre des adversaires issus de différents chapeaux.

Les défis de la Roma, championne d'Italie

Placée dans le deuxième chapeau, la Roma, championne d'Italie, se prépare à de nouveaux défis difficiles dans son histoire. L'équipe accueillera le FC Barcelona, le Real Madrid et le Servette. À l'extérieur, elle affrontera Chelsea, Benfica et Leuven.

Parmi ces confrontations, le match entre Chelsea et la Roma revêt une importance particulière, car l'ancienne joueuse giallorossa Giulia Dragoni a récemment rejoint le club londonien. Il est intéressant de noter que quatre des six adversaires de la Roma — le FC Barcelona, Chelsea, le Real Madrid et Leuven — sont les mêmes que ceux de la saison dernière.

Le calendrier de la Juventus et de l'Inter, le débutant

Autre club italien présent dans le deuxième chapeau, la Juventus accueillera Lyon, Benfica et Leuven à domicile. Les Turinoises se déplaceront pour affronter le Paris Saint-Germain, Häcken et l'Austria Wien. Il convient de noter que les rencontres contre Lyon et Benfica seront des répétitions des matchs de la saison dernière.

Pour l'Inter, qui fait ses débuts en phase de ligue après une victoire mémorable contre Wolfsburg, le tirage au sort a réservé la tâche la plus ardue. Placée dans le troisième chapeau, l'équipe milanaise recevra Arsenal, Häcken et Manchester City, tandis qu'elle se déplacera pour affronter Lyon, le Real Madrid et l'Austria Wien.

Selon le calendrier de la compétition, tous les matchs de la phase de ligue seront diffusés sur la plateforme Disney+. À l'issue des six journées, les quatre premières équipes du classement se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les équipes classées de la cinquième à la douzième place s'affronteront lors d'un tour de barrage pour déterminer les quatre derniers qualifiés.

Football fémininLigue des championsRomaJuventusInter
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Jahongir Tursunov
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