Hakan Çalhanoğlu : les blagues de Luka Modrić et ses ambitions en championnat

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Hakan Çalhanoğlu : les blagues de Luka Modrić et ses ambitions en championnat

Le milieu de terrain de l’Inter, Hakan Çalhanoğlu, s’est récemment confié sur sa greffe de cheveux ainsi que sur les plaisanteries de ses coéquipiers et de ses adversaires. Selon Goal.com, le joueur turc de 32 ans a souligné qu’il ne prêtait pas attention à ces blagues, qu’il se sentait bien et qu’il avait de grandes ambitions. À ce sujet, Goal.com rapporte ces faits.

Devenu un titulaire incontournable et l’une des figures de la Serie A, le meneur de jeu a reconnu que son nouveau look avait suscité de nombreuses discussions. Selon lui, pendant les matchs, ses coéquipiers du club, mais aussi des footballeurs célèbres, se sont moqués de sa nouvelle image.

Les plaisanteries sur le terrain et les propos de Modrić

D’après la Gazzetta dello Sport, l’une des plaisanteries les plus amusantes adressées au joueur turc a été faite par le milieu de terrain expérimenté Luka Modrić. Lors d’un match, le sujet a été abordé et des échanges humoristiques ont eu lieu entre adversaires et connaissances.

Çalhanoğlu a expliqué qu’il prenait ces plaisanteries avec calme et qu’il avait pleinement confiance en lui. Dans une interview, il a déclaré : « J’ai fait une greffe de cheveux. Mes coéquipiers se sont moqués de moi, et Modrić aussi lors du derby l’autre jour. Mais tout va bien, je me sens beaucoup mieux maintenant. »

Défendre le Scudetto et ses rêves en championnat

Au-delà de son changement d’apparence, le milieu expérimenté se concentre pleinement sur ses objectifs sportifs. L’Inter a remporté le titre la saison dernière et Çalhanoğlu, devenu capitaine de l’équipe, veut conserver ce succès et prendre le dessus sur ses rivaux, la Juventus et l’AC Milan.

L’un des principaux rêves personnels du joueur est également de disputer à nouveau la finale de la Ligue des champions. Il estime que son équipe est assez forte pour rivaliser avec n’importe quel adversaire et a ajouté qu’il regrettait d’avoir manqué de nombreux matchs la saison dernière en raison de blessures.

Le milieu de terrain, qui réfléchit déjà aux dernières étapes de sa carrière, n’a pas caché qu’après avoir raccroché les crampons, il préférerait travailler dans l’administration du football ou comme représentant plutôt que de devenir entraîneur.

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Jahongir Tursunov
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