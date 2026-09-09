Kylian Mbappé égale le record de buts de Raúl en Ligue des champions

Lors d'une des rencontres phares de l'UEFA Champions League, le Real Madrid a battu l'Inter 2-1 à domicile. Dans ce match, l'attaquant madrilène Kylian Mbappé a inscrit son 71e but en coupe d'Europe, égalant le record de la légende Raúl et contribuant à la victoire cruciale de son équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le match au stade Santiago Bernabéu a débuté par une forte pression des locaux. Dès la 14e minute, l'attaquant français a pris l'initiative en marquant d'une frappe précise dans la surface de réparation. Ce but marque une nouvelle étape importante pour le joueur français dans cette compétition prestigieuse.

Neuf minutes plus tard, une erreur défensive grossière des visiteurs a permis au Real Madrid de consolider son avance. Le gardien de l'Inter, Josep Martinez, n'a pas réussi à contrôler une passe de Benjamin Pavard, offrant le ballon à l'adversaire. Federico Valverde a profité de l'occasion pour marquer dans le but vide, portant le score à 2-0.

Contre-attaques des visiteurs et dénouement du match

En première période et au début de la seconde, les Milanais ont eu plusieurs occasions de réduire le score. Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a repoussé les frappes dangereuses du milieu de terrain de l'Inter Hakan Çalhanoğlu et du capitaine Lautaro Martinez. Il convient de noter que ce match marquait la 100e apparition du gardien belge en Ligue des champions.

La fin du match a été intense. À la 77e minute, Carlos Augusto a marqué pour réduire l'écart et redonner espoir à son équipe. Malgré cela, les hommes de José Mourinho ont joué avec assurance pour conserver leur victoire 2-1 jusqu'au coup de sifflet final.

Résultat historique et classement des buteurs

Pour Kylian Mbappé, ce but contre l'Inter a été inscrit lors de son 99e match de Ligue des champions. Ainsi, l'attaquant de 27 ans a non seulement consolidé sa cinquième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi, mais il a également égalé le record de la légende du Real Madrid, Raúl. Il est à noter que l'attaquant espagnol avait eu besoin de 142 matchs pour atteindre ces 71 buts.

Actuellement, Cristiano Ronaldo mène la course aux buteurs de l'histoire de la plus grande compétition européenne avec 140 buts. Le top 5 comprend également Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema, Kylian Mbappé suivant leurs traces avec détermination.