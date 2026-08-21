Un accord existe-t-il entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone ?
Les derniers jours du mercato européen approchent et les rumeurs retentissantes se multiplient. Selon les informations de la chaîne espagnole réputée El Chiringuito TV, le capitaine de l’Inter Milan, Lautaro Martínez, aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone sur les conditions de son contrat. Cette information a suscité un vif intérêt dans le monde du football et chez les supporters, car l’attaquant s’est véritablement distingué par ses performances de haut niveau ces dernières saisons. Ainsi le rapporte Goal.com .
Selon la source, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a tenu dès la semaine dernière une réunion officielle avec l’agent de l’attaquant argentin, Alejandro Camaño. À l’issue des négociations, les deux parties seraient parvenues à un accord sur les principaux termes du contrat. Après avoir échoué à recruter Julián Álvarez, qui constituait initialement sa priorité, le club catalan a reporté son attention sur Lautaro Martínez et se prépare à envoyer une offre officielle aux dirigeants de l’Inter.
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