Les derniers jours du mercato européen approchent et les rumeurs retentissantes se multiplient. Selon les informations de la chaîne espagnole réputée El Chiringuito TV, le capitaine de l’Inter Milan, Lautaro Martínez, aurait trouvé un accord avec le FC Barcelone sur les conditions de son contrat. Cette information a suscité un vif intérêt dans le monde du football et chez les supporters, car l’attaquant s’est véritablement distingué par ses performances de haut niveau ces dernières saisons. Ainsi le rapporte Goal.com .

Selon la source, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a tenu dès la semaine dernière une réunion officielle avec l’agent de l’attaquant argentin, Alejandro Camaño. À l’issue des négociations, les deux parties seraient parvenues à un accord sur les principaux termes du contrat. Après avoir échoué à recruter Julián Álvarez, qui constituait initialement sa priorité, le club catalan a reporté son attention sur Lautaro Martínez et se prépare à envoyer une offre officielle aux dirigeants de l’Inter.

Capacités financières et prix estimé

D’après Goal.com, la direction du FC Barcelone serait prête à investir environ 100 millions d’euros pour transférer le capitaine de l’Inter. Toutefois, le fait qu’il ne reste qu’une dizaine de jours avant la fermeture du mercato rend pratiquement impossible la réalisation de cet accord. Le club milanais comprend également qu’il ne souhaite pas vendre son principal attaquant portant le numéro 10 et qu’il serait difficile de lui trouver un remplaçant à la hauteur dans un délai aussi court.

L’avenir de Lautaro Martínez à l’Inter Milan

Les sources proches du joueur et la situation au sein du club montrent que Lautaro Martínez n’a pas l’intention de quitter l’Inter. Il est le capitaine de l’équipe, le leader du vestiaire et le principal moteur sur le terrain. Après avoir perdu deux finales sous le maillot des Nerazzurri, l’objectif principal de l’attaquant argentin est de remporter la Ligue des champions et de faire la joie des supporters milanais.