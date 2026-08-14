Des matchs de Ligue des champions pourraient être disputés à Stamford Bridge

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Des matchs de Ligue des champions pourraient être disputés à Stamford Bridge

Le stade londonien de Stamford Bridge s’apprête à accueillir de nouveau l’hymne de la Ligue des champions de l’UEFA cette saison, mais cette fois, ce ne sera pas Chelsea qui foulera la pelouse. Selon un retournement de situation inattendu dans le monde du sport, le Shakhtar Donetsk, l’un des grands clubs ukrainiens, est entré dans la phase finale des négociations pour disputer ses matchs européens à domicile dans l’ouest de Londres. Goal.com rapporte .

Comme on le sait, le Shakhtar Donetsk ne peut plus jouer depuis 2014 dans son pays ni dans son enceinte principale, la Donbas Arena. Ces dernières années, le club ukrainien a disputé ses matchs internationaux en Pologne, en Allemagne et en Slovénie. Désormais, la direction du club étudie sérieusement la possibilité de jouer à Londres et les négociations entre les parties se poursuivent activement.

Une coopération entre clubs

Selon le journaliste Ben Jacobs, Stamford Bridge devrait devenir le principal stade des matchs à domicile du Shakhtar cette saison. Au cours des dix-huit derniers mois, Chelsea et le Shakhtar ont établi des liens de coopération étroits. Cette relation a été favorisée par le transfert très médiatisé de Mykhailo Mudryk au club londonien au début de 2023.

Les deux clubs avaient également organisé avec succès l’événement caritatif Game4Ukraine, destiné à collecter des fonds pour l’aide humanitaire. Ces relations chaleureuses permettent désormais au Shakhtar d’utiliser le stade londonien.

Des conditions favorables au Royaume-Uni pour les Faucons

Londres abrite une importante diaspora ukrainienne, ce qui constitue également un facteur important pour le club. Environ 32 000 Ukrainiens vivent dans la capitale, tandis que plus de 100 000 personnes d’origine ukrainienne résident au total au Royaume-Uni. Cela permettrait à l’équipe de bénéficier d’un solide soutien de ses supporters, même à l’étranger.

Fait intéressant, la dixième place occupée par Chelsea la saison dernière en Premier League anglaise a indirectement contribué à rendre cet accord possible. L’absence des Blues des compétitions européennes cette saison ne devrait pas entraîner de conflits de calendrier supplémentaires concernant la préservation de la pelouse et la sécurité du stade.

Néanmoins, certaines organisations doivent encore donner leur accord pour que ce projet soit officiellement approuvé. L’UEFA ainsi que le conseil local de Hammersmith and Fulham doivent notamment accorder leur autorisation finale pour l’organisation de matchs supplémentaires.

Shakhtar DonetskChelseaLigue Des ChampionsStamford BridgeMykhailo Mudryk
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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