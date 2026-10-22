Un étudiant américain bat le record du monde de Rubik's Cube à l'aveugle

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Un étudiant américain bat le record du monde de Rubik's Cube à l'aveugle

Le speedcuber américain Tommy Cherry a battu le record du monde Guinness de résolution de Rubik's Cube à l'aveugle. Il a atteint un temps moyen de 13,97 secondes pour résoudre un cube 3×3×3.

Ce résultat a été enregistré lors de la compétition Hefei August Open 2026 organisée en Chine. Cherry a ainsi surpassé l'ancien record de 14,05 secondes détenu par l'Australien Charlie Eggins.

Tommy avait déjà réalisé des performances impressionnantes en résolution à l'aveugle auparavant. Lors d'une compétition aux États-Unis, il a résolu le cube en 11,56 secondes.

Né en 2005, Cherry s'est passionné pour le Rubik's Cube après avoir visionné une vidéo tutoriel en 2015. Quelques semaines plus tard, il participait à sa première compétition officielle.

Actuellement étudiant à l'Université d'État de Floride, il est considéré comme l'un des meilleurs speedcubers au monde. Cherry a remporté le championnat de la World Cube Association en résolution à l'aveugle en 2023. Il est également champion des États-Unis et d'Amérique du Nord, ainsi que médaillé d'argent aux championnats du monde 2025.

Tommy CherrySpeedcubingRecords GuinnessWorld Cube AssociationÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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