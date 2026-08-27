137 clean sheets : Dominik Livaković rejoint le FC Barcelone

Le club espagnol du FC Barcelone a réalisé un transfert retentissant pour renforcer son poste de gardien de but. Le site officiel du club catalan a annoncé que le gardien du club turc de Fenerbahçe, le Croate de 31 ans, Dominik Livaković a officiellement signé un accord complet.

Le contrat officiel entre les parties jusqu'au 30 juin 2030 — d'une durée de 4 ans — verra désormais Livaković défendre les cages des « Blaugranas ».

L'ère des 7 titres de champion au Dinamo Zagreb

Livaković a fait ses premiers pas dans le football professionnel dans les équipes de jeunes de Zadar et Zagreb, mais c'est au Dinamo Zagreb que son étoile a brillé :

295 matchs et 137 clean sheets : Rejoint en 2016/2017, le gardien a disputé un total de 295 rencontres, encaissant 249 buts et réalisant 137 matchs sans encaisser de but au total ;

Septuple champion : Le gardien a remporté sept titres de champion de Croatie consécutifs ainsi que plusieurs coupes nationales avec le club de Zagreb.

Vers la Turquie et la Liga

La suite de la carrière du gardien croate a été marquée par des expériences internationales significatives :

La période à Fenerbahçe : Transféré à Fenerbahçe à l'été 2023, Livaković a disputé un total de 74 matchs officiels avec le géant turc, gardant sa cage inviolée à 24 reprises ;

Prêt et retour à Zagreb : Bien qu'il ait été prêté à Gérone à l'été 2025, il n'y a pas joué. Il est ensuite brièvement retourné au Dinamo Zagreb, où il a encaissé 10 buts en 15 matchs et gardé sa cage inviolée 8 fois.

Désormais, le gardien croate expérimenté se prépare à démontrer son talent en Liga et en Ligue des champions sous les couleurs du FC Barceloneen tant que gardien titulaire.