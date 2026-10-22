La confession de Messi : quels buts la légende argentine considère-t-elle comme les plus importants ?

L'un des plus grands buteurs de l'histoire du football, évoluant actuellement au sein du club américain Inter MiamiLionel Messi a révélé quels buts, parmi les centaines marqués au cours de sa carrière, sont les plus précieux et inoubliables à ses yeux. La star de 39 ans, qui a récemment mis un terme à son immense parcours international en disputant son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine en octobre, a fait cette confidence importante au média

The Touchline « La finale de la Coupe du Monde est le sommet de ma carrière » Messi a mis en lumière les buts inscrits sur les plus grandes scènes de sa carrière sportive :

Finale historique :

« Mes buts en finale de la Coupe du Monde resteront les plus importants de ma carrière. Ces buts se distinguent par leur importance inégalée, l'enjeu du match et le caractère historique de l'événement ;

Le drame de Qatar 2022 : Rappelons que lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, Messi avait inscrit un doublé contre la France. Après un match nul 3-3, l'Argentine s'était imposée aux tirs au but, décrochant ainsi un titre mondial tant attendu.

Souvenirs du FC Barcelone, de la Ligue des champions et du « El Clásico » La légende argentine a également évoqué avec gratitude ses soirées mémorables non seulement avec l'équipe nationale, mais aussi sous les couleurs du club catalan :

Sommets européens :

« J'accorde également une grande valeur à mes buts marqués lors des finales de la Ligue des champions de l'UEFA sous le maillot du FC Barcelone ;

Confrontations contre le Real : De plus, les buts marqués lors des duels éternels contre le Real Madrid, le « El Clásico », occupent une place spéciale dans mon cœur », a souligné Lionel.

Ces souvenirs de Messi, qui a conclu sa carrière internationale avec honneur, rappellent aux passionnés de football toute une époque dorée du ballon rond. Bundan tashqari, “Real Madrid”ga qarshi azaliy prinsipial qarama-qarshilik — “El-klasiko” o‘yinlarida urilgan gollar ham yuragimdan alohida joy olgan», — deya ta’kidladi Lionel.

Terma jamoadagi faoliyatini sharaf bilan yakunlagan Messining mazkur xotiralari futbol ixlosmandlari uchun jahon futbolidagi butun boshli oltin davrni yana bir bor ko‘z o‘ngida gavdalantirdi.