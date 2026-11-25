Le célèbre entraîneur espagnol Pep Guardiola a partagé ses souvenirs marquants de ses années à la tête de la légende argentine Lionel Messi au FC Barcelone. Le technicien a souligné que l'enthousiasme de Messi à l'entraînement et sa régularité sur le terrain étaient inégalés.

« Il avait soif de victoire, aussi bien à l'entraînement qu'en match »

Romario TV Dans une interview accordée au projet, Guardiola a noté en particulier que durant leur collaboration entre 2008 et 2012, Messi n'a jamais perdu un seul match lors des entraînements sur terrain réduit :

« Je n'ai jamais vu un tel joueur. Il était capable de marquer trois buts et de délivrer trois passes décisives en quelques jours. Peu de joueurs peuvent afficher une telle régularité. Mais Messi le faisait aussi bien à l'entraînement qu'en match. Au cours de nos quatre années ensemble, je ne me souviens pas que Leo ait perdu un seul match sur terrain réduit. Messi a toujours eu cette soif de victoire. C'était un aspect crucial. » — a déclaré Pep Guardiola.

Les points clés de la collaboration entre Guardiola et Messi

Statistiques Détails et souvenirs de Guardiola Période de collaboration 2008 — 2012 (FC Barcelone) Phénomène à l'entraînement Invaincu lors des matchs sur terrain réduit pendant 4 ans Régularité en match Capacité à réaliser 3 buts et 3 passes décisives en quelques jours Atout majeur Soif de victoire infinie à chaque match et entraînement Source Romario TV interview accordée pour

Pensez-vous que la période la plus brillante et productive de la carrière de Lionel Messi correspond précisément aux années 2008-2012 sous Pep Guardiola ?

Laissez vos avis en commentaires et partagez ces souvenirs sincères de l'entraîneur avec les passionnés de football !