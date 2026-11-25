Pep Guardiola se souvient de son époque avec Lionel Messi au FC Barcelone
Le célèbre entraîneur espagnol Pep Guardiola a partagé ses souvenirs marquants de ses années à la tête de la légende argentine Lionel Messi au FC Barcelone. Le technicien a souligné que l'enthousiasme de Messi à l'entraînement et sa régularité sur le terrain étaient inégalés.
« Il avait soif de victoire, aussi bien à l'entraînement qu'en match »
Romario TV Dans une interview accordée au projet, Guardiola a noté en particulier que durant leur collaboration entre 2008 et 2012, Messi n'a jamais perdu un seul match lors des entraînements sur terrain réduit :
« Je n'ai jamais vu un tel joueur. Il était capable de marquer trois buts et de délivrer trois passes décisives en quelques jours. Peu de joueurs peuvent afficher une telle régularité. Mais Messi le faisait aussi bien à l'entraînement qu'en match.
Au cours de nos quatre années ensemble, je ne me souviens pas que Leo ait perdu un seul match sur terrain réduit. Messi a toujours eu cette soif de victoire. C'était un aspect crucial. » — a déclaré Pep Guardiola.
Les points clés de la collaboration entre Guardiola et Messi
Statistiques
Détails et souvenirs de Guardiola
Période de collaboration
2008 — 2012 (FC Barcelone)
Phénomène à l'entraînement
Invaincu lors des matchs sur terrain réduit pendant 4 ans
Régularité en match
Capacité à réaliser 3 buts et 3 passes décisives en quelques jours
Atout majeur
Soif de victoire infinie à chaque match et entraînement
Source
Romario TV interview accordée pour
Pensez-vous que la période la plus brillante et productive de la carrière de Lionel Messi correspond précisément aux années 2008-2012 sous Pep Guardiola ?
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