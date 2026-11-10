Dans le cadre des journées internationales de la FIFA, Tachkent accueillera une nouvelle grande soirée de football. Le 12 novembre Dans la capitale de l'Ouzbékistan Les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie disputeront un match amical.

L'équipe nationale de Russie, dirigée par Valeri Karpine, affrontera le représentant sud-américain, le Venezuela, à Krasnodar le 17 novembre après le match de Tachkent. Le même jour, l'équipe nationale d'Ouzbékistan sera mise à l'épreuve contre l'Arabie saoudite lors d'un stage à Doha, au Qatar.

Avant ces rencontres importantes, les joueurs russes ont partagé leurs réflexions sur l'équipe d'Ouzbékistan et les défis à venir.

Du point de vue des joueurs russes : quel genre d'adversaire est l'Ouzbékistan ?

Les joueurs convoqués par Karpine pour le stage de l'équipe nationale soulignent que les confrontations à venir seront intenses :

Stanislav Agkatsev (gardien du FK Krasnodar) : « L'Ouzbékistan et le Venezuela sont des adversaires très forts. Jouer contre eux sera certainement très intéressant pour nous tous. Nous verrons notre niveau réel et celui de nos adversaires sur le terrain. Il est également réjouissant que l'équipe nationale joue à Krasnodar pour la troisième fois ces derniers temps. »

Matvey Kislyak (milieu de terrain du CSKA Moscou) : « Lorsque nous rejoignons l'équipe nationale, nous avons l'occasion de nous détacher un peu du travail et de la pression du club pour refaire le plein d'énergie. Des adversaires coriaces et des matchs intenses nous attendent. Il ne fait aucun doute que les rencontres seront passionnantes. Quant à leur niveau, je ne peux pas encore donner d'évaluation précise, tout se décidera sur le terrain. »

Calendrier des matchs amicaux de novembre

Le programme des prochains matchs de contrôle officiels des équipes nationales :

Date Match Lieu / Ville Statut et importance 12 novembre Ouzbékistan — Russie Tachkent Match amical central / Confrontation de niveaux 17 novembre Russie — Venezuela Krasnodar Match de test international 17 novembre Ouzbékistan — Arabie saoudite Doha (Qatar) Match de contrôle entre géants asiatiques

Isolement international et importance des matchs amicaux

Rappelons que depuis février 2022, suite à une décision conjointe de la FIFA et de l'UEFA, l'équipe nationale de Russie et ses clubs sont exclus de toutes les compétitions internationales officielles. C'est pourquoi les Russes se limitent principalement à des matchs de contrôle contre des équipes d'Asie et d'Amérique latine.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ces matchs contre des adversaires de haut niveau servent de terrain d'essai important pour tester l'effectif, perfectionner les tactiques et se préparer dignement aux compétitions internationales.